Ministrul Boloș, hirotonit ca preot, dă asigurări că premierul e un om credincios. Ce spune despre colegii din Guvern

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş, care a fost hirotonit ca preot, afirmă că premierul Nicolae Ciucă „este un om credincios”, dar nu poate băga mâna în foc pentru colegii din Guvern în ce privește poruncile divine, şi spune: „e greu de spus dacă încalcă vreuna dintre cele zece porunci”

Într-un interviu acordat pentru Euronews România, ministrul a fost întrebat dacă membrii actualului Guvern au frică de Dumnezeu.

Marcel Boloş a urmat trei ani din Facultatea de Teologie

„Nu ştiu să vă spun, fiecare este cu credinţa lui şi e o problemă care priveşte pe fiecare dintre noi, însă pot să vă spun că premierul e un om credincios, ceea ce mă face să fiu mândru şi onorat că fac parte din Cabinet”.

Cu privire la colegii săi dacă au încălcat vreuna dintre cele zece porunci, Boloş a răspuns: „Greu de spus, e o problemă de responsabilitate a fiecăruia şi socoteala pe care o dă pentru ceea ce a făcut sigur nu este în faţa oamenilor”.

Boloş a explicat că a urmat trei ani din Facultatea de Teologie şi a fost hirotonit ca preot, arătând că „este unul dintre cele mai frumoase lucruri care i se poate întâmpla unui om”. El a admis că haina preoțească e mai frumoasă decât cea de ministru, dar a spus că are o misiune pe care vrea să o ducă la bun sfârşit.

Marcel Boloş, despre schimbarea miniştrilor care nu îndeplinesc obiective din PNRR

Ministrul Marcel Boloş a declarat că schimbarea unui ministru dintre deținătorii portofoliilor care sunt implicate în gestionarea PNRR sau a membrilor echipelor de implementare a proiectelor în cadrul Planului „ar da foarte prost”, precizând că astfel de situaţii înseamnă o reluare a discuţiilor şi a problemelor de la zero.

„Ar da foarte prost, pentru că pentru ceea ce înseamnă pe de o parte implementarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă este nevoie de continuitate, orice schimbare care se produce în echipa guvernamentală şi în echipele de implementare ale proiectelor pentru Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă înseamnă o reluare a discuţiilor şi a problemelor de la zero, ceea ce este în detrimentul implementării planului nostru strategic pentru că orice timp pierdut este în defavoarea implementării proiectelor şi atunci, în acest moment, domnul prim-ministru – sub coordonarea lui are loc întâlnirea aproape săptămânală în cadrul comitetului interministerial pentru Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă – este implicat personal în această problemă care este de o importanţă vitală pentru România”, a explicat ministrul Boloş, potrivit News.ro.