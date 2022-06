Marcel Boloș susține impozitul progresiv: „Avem un sistem fiscal care este cumva atipic”. Care ar putea fi cea mai bună soluție

În timp ce liberalii sunt contra introducerii impozitului progresiv, Marcel Boloș, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, tot liberal și el, o consideră o idee foarte bună. Măsura nu a fost acceptată de Klaus Iohannis și Nicolae Ciucă.

Marcel Boloș, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, a declarat că impozitul progresiv poate fi o soluție mai mult decât eficientă pentru toată lumea.

Acesta a mai anunțat că moartea actualului sistem fiscal din România se apropie.

„Reforma fiscală este la Ministerul Finanțelor și dumnealor în această perioadă pregătesc partea aceasta de optimizare fiscală. Acum este limpede că avem un sistem fiscal care este cumva atipic, pentru că în mod normal ar trebui să aplicăm impozitele și taxele locale la valoarea de piață pe care o au proprietățile pe care le deținem.

Noi avem un sistem fiscal care are reglementate bazele de impozitare. Ca profesor de finanțe, eu nu am mai văzut un astfel de sistem în Uniunea Europeană și nici nu va rezista. Dacă este în discuție impozitarea proprietăților, impozitul progresiv poate să fie o soluție”, a spus Marcel Boloş la „Income Magazine”.

Marcel Boloş a dezvăluit marele secret

Marcel Boloş a mai precizat și cum a ajuns de la un simplu bugetar să adune un milion de lei în conturi bancare şi să cumpere două apartamente. Acesta a declarat că totul s-a făcut prin multă muncă.

„Să nu uitaţi că lucrez de 30 de ani în administraţie, sunt profesor universitar de 26 de ani şi sunt singur, nu am persoane în întreţinere, am ocupat funcţii de conducere de-a lungul carierei mele didactice şi profesionale. Deci nu sunt bani pe care i-am adunat peste noapte, sunt rezultatul muncii mele de peste 30 de ani. (…) Secretul este ca să lucrăm acolo unde avem competenţele necesare şi având mai tot timpul două locuri de muncă, până la urmă este un lucru care este pe deplin justificat”, a declarat Marcel Boloş pentru Antena 3.

Boloş a dat și câteva sfaturi pentru cei care vor să facă bani: „Să se pregătească din tinereţe pentru că, repet, nu sunt bani pe care i-am câştigat de pe un an pe altul, sunt bani care sunt rezultatul muncii mele şi am ocupat funcţii de conducere de la 28 de ani, deci sunt de peste 24 de ani în funcţii de conducere, deci am avut un nivel de venit corespunzător, plus că sunt profesor universitar.”