Datorită faptului că țările membre ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord oferă deja Kievului sprijin militar, inclusiv arme conforme cu standardele NATO, Ucraina a devenit, de facto, un membru al Alianței, a declarat ministrul ucrainean al Apărării, Olexei Reznikov la conferința „Construim împreună” organizată de Forbes Ukraine.

Reznikov a explicat că Alianța Nord-Atlantică a transferat Ucrainei echipamente militare și că trupele ucrainene au reușit deja să se conformeze cu mai mult de 30 de standarde NATO.

„Dacă spunem că Ucraina nu este considerată încă de NATO, de jure, ca un membru cu drepturi depline, asta se întâmplă din cauză că trebuie să existe un consens printre statele membre ale Alianței, Dar, oricum, de fapt, noi am devenit de facto membri ai Alianței. Pentru că ne aflăm pe flancul de est, am primit echipament NATO și am reușit să îndeplinim peste 30 de standarde ale NATO”, a declarat Olexei Reznikov.

„Articolul 5 din Tratatul NATO este departe de a fi ideal”

El a mai precizat că „partenerii din Alianța Nord-Atlantică sunt doar îngrijorați de efectele pe care le-ar avea Articolul 5 al Tratatului, pe care nu ar fi bucuroase să-l aplice și Ucrainei, dacă ar deveni membri cu drepturi depline. Dar, oricum, după amenințările primite din partea Federației Ruse, partenerii noștri din statele baltice și de Polonia simt că Articolul 5 din Tratatul NATO este departe de a fi ideal”, a mai spus ministrul ucrainean al Apărării.

Pe de altă parte, a explicat Reznikov, trebuie luat în considerare faptul că Ucraina folosește armamentul NATO în mod direct în luptele de pe front.

Iar analistul militar austruac Tom Cooper a spus recent că Forțele Armate ale Ucrainei au depășit deja multe dintre trupele NATO și că ele ar avea multe să-i învețe pe analiștii din statele Alianței.

Aceleași considerații, potrivit cărora Ucraina este, de facto, membru al NATO, chiar dacă de jure Alianța Nord-Atlantică nu este încă pregătită să primească această țarăîn rândurile sale, au fost făcute și de Aleksei Arestovici, consilier la Administrația Prezidențială de la Kiev.

Afirmațiile despre aparteneța la NATO a Ucrainei vin pe fondul unor noi ajutoare masive din partea SUA și Franței, care a anunțat că analizează posibilitatea de a furniza Kievului rachete anti-navă Exocet, care au o rază de acțiune de 50-70 de kilometri.