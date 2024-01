Ministrul Agriculturii insistă pe prelungirea derogărilor agricole, la Bruxelles: Fermierii trebuie sprijiniţi

Ministrul Agriculturii a subliniat că au trecut șase luni de la solicitarea României în acest sens și a atras atenția comisarului european pe Agricultură cu privire la sprijinul acordat de 15 state membre.

Ministrul Agriculturii solicită la Bruxelles prelungirea derogărilor GAEC 7 și 8

„Fermierii români trebuie sprijiniţi! Miniştrii sau comisari, plecăm cu toţii acasă, dacă nu îi susţinem! Am fost în Consiliul AgriFish de la Bruxelles unde aşa cum am promis, am pus pe masă mandatul primit de la fermierii români!”, a transmis Florin Barbu, marţi.

El a atras atenția comisarului european pe Agricultură că au trecut şase luni de când România a cerut această derogare, pentru care a primit sprijinul a 15 state membre, iar răspunsul Comisiei încă nu a venit.

„Le-am spus-o foarte clar colegilor mei miniştri: Dacă nu înţelegem că fermierii noştri au nevoie de sprijin real, nu de piedici suplimentare în obţinerea producţiei, putem să plecăm cu toţii din funcţiile pe care le deţinem! În frunte cu comisarul european!”, a completat ministrul Agriculturii Florin Barbu.



Fermierii din Mureș au cerut demisia comisarului european pe Agricultură

Ca o explicație, premierul Marcel Ciolacu a afirmat marți că nu s-a cerut demisia comisarului european pe Agricultură și că Florin Barbu, a subliniat doar că, dacă nimeni nu reușește, e bine să demisioneze cu toții, începând cu comisarul european.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a afirmat luni că fermierii din Mureș i-au sugerat să solicite demisia comisarului european pe Agricultură în cazul în care acesta nu susține cererea României privind derogarea de la 4% pârloagă pe terenurile agricole.

Acesta a subliniat necesitatea de a reprezenta vocea fermierilor în Consiliul de miniștri.

„La Târgu Mureș, am găsit azi fermieri dornici să rezolvăm problemele pe care le au, care cunoșteau actele normative adoptate săptămâna trecută în Guvern, care au avut răbdare să asculte răspunsurile mele și au înțeles că eu nu vreau decât să îi ajut și să lucrăm împreună pentru a dezvolta agricultura și procesarea românească”, a transmis Florin Barbu, luni.