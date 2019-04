Ministrul a ajuns la ce a prezis: Ura, și la gară! Cercul de la Justiție s-a închis. Tudorel Toader i-a returnat Anei Birchall cheia de la birou

Ieri dimineață, vicepremierul Ana Birchall, numită ministru interimar la Justiție, a ajuns la minister pentru a prelua mandatul de la Tudorel Toader. În februarie, 2017, lucrurile stăteau invers. Toader prelua mandatul de la Ana Birchall, care era tot ministru interimar. De aceea, acesta a spus că o cunoaște bine, au avut o discuție agreabilă, a servit-o cu o cafea și i-a urat succes. De când a început să se discute despre îndepărtarea lui de la Justiție, Toader a spus că după ce-i predă biroul succesorului său se duce la gară, apoi la Iași. Începând de ieri, fostul ministru și-a reluat funcția de rector la Universitatea „Al. Ioan Cuza”, din care s-a autosuspendat din 2017.





Este o misiune foarte grea dar cred că împreună cu echipa de la Ministrul Justiţiei o vom îndeplini”, declara Tudorel Toader în 23 februarie 2017, când prelua mandatul. Ieri, a ieșit pe scările ministerului și, deși mima o detașare, nu mai avea acea atitudine de siguranță și ușoară sfidare. În urmă cu două zile, ministrul demisionar începuse să-și ia rămas bun de la toată lumea, inclusiv de la foștii premieri cu care a lucrat, Viorica Dăncilă, Sorin Grindeanu și Mihai Tudose. El a caracterizat colaborarea cu aceștia drept „excelentă”; le-a mulțumit și jurnaliștilor pentru modul cum au reflectat activitatea ministerului.

Plastic și jovial

Deși era clar marcat de, totuși, finalul previzibil, deși nu a mai aruncat cu obișnuitele săgeți căptușite cu catifeaua vocii molcome, Toader a fost jovial și a găsit și expresii plastice pentru a vorbi despre perioada petrecută la minister. „Eu am fost onorat să fiu ministru al Justiției. V-am privit și v-am primit cu plăcere și bucurie. Ați fost și sunteți fereastra prin care se vede Ministerul Justiției, activitatea de la această importantă autoritate. Vă doresc tot binele”, le-a spus el jurnaliștilor prezenți. A povestit și cum a primit-o pe Birchall și a strecurat o îndoială subtilă folosind cuvântul „dacă”. „A fost o discuție foarte agreabilă, am servit o cafea. Noi ne cunoaștem foarte bine. Exprim convingerea faptului că va continua ceea ce am dus până în prezent la minister, dacă interimatul îi va permite va veni și cu elemente de noutate”, a povestit fostul ministru.

Întrebat dacă își reproșează ceva, Toader a spus că întotdeauna este loc de mai bine și că nu există persoană care să fie agreată de toată lumea: „E cineva care e iubit de toată lumea? Nu cred. Dacă e să-mi reproșez ceva, probabil, oricând și oriunde se pot face mai multe lucruri și mai bine făcute”.

Comisia de la Veneția, ultimele explicații

Miercuri seara, ministrul demisionar al Justiției a avut o întâlnire cu delegația Comisiei de la Veneția, din care și el face parte.

