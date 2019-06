Minerii vor ieși la pensie la fel ca militarii

Pentru că muncesc în „condiții deosebite” salariații de la Complexul Energetic Oltenia vor ieși mai repede la pensie





O inițiativă legislativă a fost votată săptămâna trecută în Senat și a ajuns la Comisia de Muncă din Camera Deputaților. Proiectul de lege a fost susținut și de sindicatele mari din Complexul Energetic Oltenia care speră ca legea privind pensionarea anticipată și grupa a doua de muncă să fie aprobată și promulgată până la finalul actualei sesiuni parlamentare. Astfel, minerii vor beneficia de un plus de patru luni la fiecare an lucrat. Prin urmare, vor ieși la pensie la 55 de ani în loc de 57. Adică exact vârsta la care trec în rezervă militarii. Complexul Energetic Oltenia are peste 13.000 de angajați, dintre care 9.000 lucrează în minerit. Un număr de 80 de salariați vor fi disponibilizați colectiv anul acesta, începând cu data de 10 iulie.

