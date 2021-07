Între anii 1689 și 1800, ”boierul” a deschis 3 mine în zona cunoscută în prezent ca Baia Verde. Exploatarea sării se făcea în salină în formă de clopot. În urma prăbuşirii tavanelor acestora şi a apelor ce le-au inundat, au rezultat 3 lacuri cu apă sărată.

Mai târziu, între anii 1800-1854, se deschid alte două noi ocne, pe versantul de vest al Slănicului, în punctele Baia Baciului şi Grota Miresei, care, urmând acelaşi proces de transformare, au devenit lacurile sărate de astăzi. Aceste lacuri antroposaline rezultate ca urmare a acumulării apei meteorice în cavitatea vechilor ocne, sunt renumite prin efectul terapeutic, datorat nămolului sapropelic şi a apei sărate. Prima consemnare referitoare la eficacitatea terapeutică a lacurilor, datează din anul 1885, când un ofiţer bolnav de reumatism venit la Slănic în cârje, pleacă vindecat după o serie de băi.

Salinitate aproape ca la Marea Moartă

Baia Verde are un grad ridicat de salinitate, de peste 200 g/l, rezultata din peretii sai de sare. Concentratia de sare de la suprafata este mai scazuta in timpul primaverii si dupa ploile abundente (80/120 g/l) si creste in perioadele secetoase ca rezultat al efectului de evaporare. In adancuri, salinitatea ramane constanta. Marea Moartă, considerată cel mai sărat lac al lumii, are o concentrație de puțin peste 300g/l de apă.

Culoarea apei celor 3 lacuri care alcătuiesc Baia Verde este data de nivelul de salinitate – Lacul 1 este verde – are o mineralizare ridicata, lacul 2 este galben-verzui, iar lacul 3 este verde-galbui.

În stașiune se mai află alte două astfel de lacuri, Băia Baciului și Grota Miresei.

Indicatii terapeutice

Afectiuni reumatismale degenerative ale aparatului locomotor, afectiuni reumatismale inflamatorii, afectiuni posttraumatice ale aparatului locomotor, afectiuni respiratorii cronice infectioase si alergice, afecțiuni neurologice, afectiuni ginecologice cronice, afectiuni cardiovasculare periferi Stațiunea Slănic nu se adresează numai persoanelor suferinde. Curele balneare antistres, curele pentru prevenirea bolilor adresate persoanelor care lucrează în noxe respiratorii, curele de sănătate adresate persoanelor sedentare și curele geriatrice completează tabloul activității de prevenire și tratament.

O altă categorie căreia i se adresează stațiunea Slănic este reprezentată de sportivi, aceștia beneficiind de climatul și relieful colinar din localitate, de microclimatul din salină și facilitățile de antrenament din cadrul complexului balnear.ce, afectiuni dermatologice, afesțiuni de metabolism și nutritive.