Milioane de români vor avea de suferit, de astăzi. Ratele bancare cresc pe zi ce trece

Banca Naţională a României (BNR) a anunțat noua cotație a ROBOR, care a crescut de la 2,15% cât a fost joi, 14 octombrie. De menționat că la începutul anului 2019, indicele ROBOR la 3 luni era 2,99% pe an, iar la începutul anului trecut se situa la 3,19%. În urmă cu un an, în data de 15 octombrie 2020, indicele ROBOR la 3 luni era de 2,10% pe an, iar pe 4 ianuarie 2021, scăzuse la 2,01%.

Un nivel similar al indicelui ROBOR la 3 luni a mai fost înregistrat în perioada 23 iunie – 2 iulie 2020.

Pe de altă parte, indicele ROBOR la 6 luni, care este folosit la calculul dobânzilor la credite ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 2,31%, de la 2,27% pe an, cât era pe 14 octombrie.

Iar indicele ROBOR la 12 luni a ajuns la 2,40% pe an, de la 2,34% cât a fost joi.

Indicele ROBOR influențează nivelul dobânzilor pentru creditele în lei cu dobândă variabilă. Cu cât indicele ROBOR este mai mare, cu atât ratele pe care le plătesc românii vor crește.

Ce se întâmplă cu IRCC

Indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, este de 1,08% pe an. Acesta este calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul II 2021. Indicele de referință este în scădere faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,25%.

În luna mai 2019, a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. Astfel, actul normativ a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare.

Rata inflației va fi în creștere

În același context trebuie spus că BNR se așteaptă ca rata anuală a inflaţiei să crească mult mai pronunţat pe orizontul scurt de timp. Aceasta raportat la estimările din prognoza din luna august când era indicat un vârf de 5,6% în decembrie 2021.

„În ceea ce priveşte evoluţiile viitoare, membrii Consiliului au arătat că, potrivit noilor date şi analize, rata anuală a inflaţiei va creşte probabil mult mai pronunţat pe orizontul scurt de timp decât s-a anticipat în prognoza din luna august, care indica un vârf de 5,6 la sută în decembrie 2021 şi un nivel de circa 3,4 la sută începând cu trimestrul III 2022, marginal sub limita de sus a intervalului ţintei”, se arată în minutei şedinţei de politică monetară a Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a României din 5 octombrie 2021.