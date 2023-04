Miliarde de tone de plasmă din Soare vor lovi Pământul azi. Cât de mari sunt riscurile de blackout sau cădere a sateliților

Erupția, cunoscută sub numele de ejecție de masă coronală, s-a împrăștiat din regiunea de sud-vest a Soarelui, trimițând plasmă spre planeta noastră cu ajutorul vântului solar intens.

Rapoartele de prognoză sugerează că există o șansă de 50% ca particulele să perturbe sateliții de pe orbita Pământului. Totodată, există un risc estimat la 10% ca azi, pe Pământ, să aibă loc mai multe pene de curent, cauzate de explozia solară, informează Daily Mail.

De asemenea, se așteaptă ca vânturile solare să afecteze magnetosfera planetei noastre, provocând o furtună geomagnetică G1 care poate perturba sateliții care orbitează în regiunea spațiului cosmic.

Exploziile solare au avut loc pe data de 24 aprilie, iar plasma care ar putea cădea peste Pământ va fi sub formă de radiații și de unde magnetice.

„Astfel de erupții au potențialul de a declanșa vremea spațială care poate interfera cu sateliții și rețelele electrice de pe Pământ și poate fi dăunătoare pentru astronauții neprotejați”, informează sursa citată.

Datele sunt confirmate și de Administrația Atmosferei și a Oceanelor, care spun că Pământul și câmpul magnetic al acestuia vor fi perturbate în cursul zilei de azi.

Totodată, cercetătorii au descoperit șapte pete la nivelul Soarelui. Petele solare sunt regiuni întunecate ale Soarelui unde este mai rece decât alte părți ale suprafeței. Erupțiile solare își au originea în apropierea acestor zone întunecate ale stelei, explică un raport prezentat de EarthSky.

„Trei găuri coronare de pe suprafața Soarelui sunt orientate spre planeta noastră și au fost identificate, de asemenea, șapte pete solare. Când explodează în direcția Pământului, pot duce la furtuni geomagnetice care produc aurore și reprezintă un pericol pentru rețelele electrice și sateliți”, informează EarthSky.

A gorgeous prominence has erupted from the eastern limb of the sun. pic.twitter.com/ZYAr0DEmS3

— Edward.Vijayakumar (@edwanx) April 24, 2023