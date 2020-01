Dragos Săvulescu (44 de ani) s-a predat poliției din Napoli, după ce mai bine de un an a fost căutat de Interpol. Pentru miliardarul român fusese emis un mandat european de arestare, pentru că primise o condamnare d ecinci ani într-un dosar de retrocidări ilegale. Alături de el a fost implicat și Cristi Borcea, cel care a fost eliberat între timp.

Dragoș Săvulescu a devenit foarte cunoscut în momentul în care a fost a fost cooptat la mijlocul anilor 2000 în acționariatul echipei Dinamo. În 2012, prietenul său, Cristi Borcea, s-a retras, din Ștefan cel Mare și i-a vândut acțiunile lui Săvulescu.

„Eu am primit de la Săvulescu 1,2 milioane de euro, două ceasuri, pe care le-am echivalat la 100.000 de euro, plus 140.000 de euro. Am mai primit si un teren, echivalat la 2,5 milioane de euro. Nu m-a interesat terenul, dar a vrut el să-l punem, ca să supraevalueze şi el acţiunile”, spunea Borcea la acea vreme.

Omul de afaceri n-a stat prea mult la Dinamo și a decis să renunțe în favoarea lui Ionuț Negoiță, actualul finanțator al „câinilor”. În 2013, și Nicolae Badea se retrăgea din „Groapă” și-și vindea acțiunile.

Scandal uriaș cu Gigi Becali

Săvulescu a fost cunoscut și ca un personaj monden. Pasionat de film și modelling, a fost înconjurat de femei frumoase. A fost căsătorit cu Rodica Ghionea, iar nunta din 2005 a făst găzduită de Palatul Regal, în Sala Tronului și a costat 500.000 de euro. Cei doi au divorțat, au o fată, iar omul de afaceri s-a implicat într-o relație cu Mădălina Ghenea. În 2017, el s-a căsătorit din nou, cu o fostă Miss Albania, Angela Martini.

Într-un interviu acordat pentru „Evenimentul Zilei”, în 2012, Săvulescu povestea cum a prins cheag financiar. Încă din liceu el avusese spirit întreprinzător. „Am vândut casa profei de biologie şi am rămas cu 3.000 de dolari. De două mii mi-am luat un Opel Kadett. Eram singurul băiat ce venea la şcoală cu maşina. O umpleam cu fete la întors!”.

Prezență discretă atât timp cât s-a implicat în fotbal, Săvulescu a fost prins într-un scandal uriaș cu Gigi Becali. Patronul de la FCSB a spus despre dinamovist că este homosexual. Ex-acționarul din Ștefan cel Mare i-a intentat proces și latifundiarul din Pipera a pierdut, în 2013, fiind obligat să plătească suma de 10.000 de lei.

„În România, oamenii confundă ideea de a avea grijă de sănătatea şi aspectul tău, cu ideea de metrosexualitate”, spunea Săvulescu în interviul acordat pentru „Evenimentul Zilei”.

