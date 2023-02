Miliardarul american John Lee a murit la vârsta de 78 de ani. A fost găsit împușcat în biroul lui

Thomas Lee a fost găsit mort de către familia sa. Apropiații miliardarului american au făcut anunțul privind decesul investitorului în capital privat, dar nu au spus care a fost și cauza. Familia a transmis că este „extrem de întristată” în aceste momente. Jurnaliștii de la The New York Post au transmis că Lee ar fi murit în urma unei împușcători auto-provocate. În dimineața zilei de joi, 23 februarie, un bărbat a fost găsit mort la 767 Fifth Avenue, sediul firmei de investiții a miliardarului american.

Bărbatul despre care se crede că este Lee a fost găsit de poliție. Purtătorul de cuvânt al poliției nu a confirmat că bărbatul a murit în urma unei răni auto-provocate prin împușcătură. Poliția a mai transmis că medicul legist va stabili care este cauza deceseului. Apelul la numărul de urgență 911 a fost dat la scurt timp după ora locală 11.00. „La sosire, EMS (n.r. Serviciile Medicale de Urgență) au răspuns și au declarat că bărbatul a decedat la fața locului”, a mai spus purtătorul de cuvânt.

Familia lui Thomas Lee nu a spus cauza decesului

Michael Sitrick, prieten de familie și purtătorul de cuvânt al miliardarului, și-a exprimat regretele față de acest eveniment. „În timp ce lumea îl cunoștea ca fiind unul dintre pionierii afacerii de capital privat și un om de afaceri de succes, l-am cunoscut ca pe un soț, tată, bunic, frate, prieten și filantrop devotat care pune întotdeauna nevoile altora înaintea pe ale lui”.

Thomas Lee era cunoscut și pentru că a cumpărat compania de băuturi Snapple, în 1992. La doar doi ani distanță a vândt-o pentru 1,7 miliarde de dolari, o sumă de 32 de ori mai mare față de cea cu care a cumpărat afacerea. Lee a făcut parte din consiile de administrație ale mai multor organizații din New York. Pe această listă se află Lincoln Center, Muzeul de Artă Modernă. Omul de afaceri a donat 22 de milioane de dolari Universității Harvard, în 1996.

Suma de bani a reprezentat un ajutor financiar pentru studenți. „Am fost norocos să fac niște bani. Sunt mai mult decât fericit să dau o parte din ei înapoi”, a declarat Lee după donație. Soția sa, Ann Tenenbaum, este încă în viață. Cei doi au împreună cinci copii, potrivit BBC.