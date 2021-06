La capitolul logistică, România întrece americanii. Dacă aceștia au nevoie de zece persoane implicate în departament pentru fiecare soldat din cadrul exercițiilor militare, România se descurcă doar cu trei, motiv pentru care grupurile NATO își realizează antrenamente pe teritoriul statului român.

15.000 de militari se antrenează în România

Pe 4 mai a debutat Dacia 21 Livex, programul cel mai complex de instruire a militarilor, de după declanșarea pandemiei de coronavirus. La exerciții participă un număr de 15.000 de militari, dintre care 10.000 sunt români și 5.000 reprezintă soldați din cadrul a 17 națiuni aliate și partenere.

Exercițiile de antrenament au loc până pe 15 iunie. Vânătorii de munte din Brașov joacă un rol important în cadrul antrenamentelor. „Totul începe din procesul de planificare a exerciţiului, unde se stabilesc elementele esenţiale: personalul participant, tehnica implicată, materiale, după care urmează acea cursă de a alerga şi a le obţine. Logistica reală îşi continuă activitatea cel puţin o săptămână după încheierea exerciţiului”, a spus şeful logisticii reale pe timpul exerciţiului, maiorul Liviu Bârlă. România se pare că se descurcă mult mai bine decât SUA la acest capitol.

Cel mai important eveniment de instrucție

„Cel mai important eveniment de instrucţie al Brigăzii 2 Vânători de Munte «Sarmizegetusa» este exerciţiul Sarmis 21. În cadrul acestuia trecem prin mai multe faze de pregătire, acţiune şi evaluare. Prima etapă a durat o săptămână săptămână, perioadă în care comandamentul a fost evaluat privind modul de planificare şi conducere a unei operaţii militare, cu sprijinul camarazilor din Brigada 61 Vânători de Munte şi în coordonarea Diviziei 2 Infanterie «Getica». Au urmat alte săptămâni de exerciţii tactice, în care au fost evaluaţi toţi militarii, precum şi colaborarea dintre unităţi”, a declarat colonelul Ilie-Marian Dragomir, – comandantul Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa”.

Planificarea exerciţiului Sarmis 21 a început în luna februarie. Exerciţiul are acum în teren 715 militari, cu 101 mijloace tehnice, în raionul Grohotiş, Brădet, Trăistieni şi poligonul Măgurele. Este conectat la exerciţiul Getica 21, respectiv Dacia 21, care se execută în celelalte poligoane din ţară”, a declarat maiorul Valentin Cânu, şef Operaţii şi Instrucţie, Brigada 2 Vânători de Munte Braşov.

Dotări tehnice de ultimă generație pentru militari

Chiar dacă, spre deosebire de americani, românii se descurcă doar cu trei persoane pe soldat în departamentul de logistică, sursa citată susține că românii sunt foarte bine pregătiți, bazându-se pe o experiență vastă. Astfel, ei fac față provocărilor. Mai mult decât atât, un rol important în acest sector e jucat de comunicare, direcție în care militarii au primit dotări tehnice de calitate.

„Suntem la finalul unei etape pe care am început-o acum mai bine de trei ani, când am primit în dotare tehnică de ultimă generaţie – mă refer la partea de informatică – şi exerciţiul Sarmis 21, pentru specialiştii de comunicare şi informatică reprezintă o validare a muncii pe care am început-o acum trei ani”, a precizat reprezentantul Comunicaţiilor şi Informaticii, căpitanul Alexandru Munteanu, citat de adevarul.ro.