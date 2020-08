Documentul, citat de Breitbart Londra și intitulat „Fallen Through The Cracks”, redactat de către Emma Webb, membră a grupului de reflecție Civitas, dezvăluie că, din cele circa 100.000 de căsătorii încheiate după preceptele legii islamice Sharia în fiecare an, doar circa 25% sunt efectiv înregistrate la starea civilă.

Cercetarea publică, dată publicității marți, 11 august, dezvăluie că membrii guvernului se tem să nu fie acuzați de islamofobie dacă interzic căsătoriile neînregistrate, considerând că mariajele Sharia reprezintă o „problemă socială și religioasă” care ar trebui „rezolvată de comunitate, mai degrabă decât de lege”.

Incapacitatea guvernului de a aborda frontal această problemă are ca urmare că sute de mii de femei britanice sunt prinse în „căsătorii” prin care nu au nici un fel de recurs legal în caz de „divorț islamic”, prin care sunt adesea obligate să renunțe la custodia copiilor lor.

Statul britanic nu sancționează aceste „căsătorii” la fel cum nu face nimic pentru a-i împiedica pe musulmani să-și ia mai multe neveste, dat fiind că legea care pedepsește bigamia nu se aplică căsătoriilor Sharia.

În 2018, un reporter britanic, David Jones, a primit acces într-un tribunat Sharia din Birmingham, care primise din partea statului autoritatea de a rezolva conflicte comerciale, maritale și financiare.

Iată ce a notat:

„Ce te frapează mai întâi este natura sordidă a poveștilor femeilor. Soții lor le-au bătut și maltratat, spun ele; le-au mințit și șicanat, s-au expus în fața lor cu prostituate, au devenit dependenți de droguri. O soție plângând și-a acuzat chiar soțul că a abuzat-o pe copila lor.”

Emma Webb, autoarea studiului, a declarat pentru The Telegraph:

„În ciuda apelurilor făcute de femeile activiste musulmane și de organizațiile internaționale, în fiecare zi femeile continuă să sufere oribil din cauza lacunelor total nejustificabile din legislația noastră.”

Și Webb continuă:

„Deși bigamia este ilegală în Marea Britanie, faptul că mariajele exclusiv religioase pot trece pe sub radar le permite efectiv bărbaților să intre în relații poligame care lasă femeile fără nici un drept matrimonial și fără protecție juridică.”

Și mai departe:

„Acest lucru le lasă pe femei și pe copiii lor vulnerabili la abuzuri, la exploatare, la mizerii – pur și simplu această stare de lucruri nu mai poate continua.”