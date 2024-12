Sport Mihailo Mudryk neagă acuzațiile de dopaj: „Nu am încălcat nicio regulă”







Mihailo Mudryk, atacantul ucrainean al echipei Chelsea, a anunțat că o substanță interzisă a fost depistată în urina sa în urma unui test antidoping. Fotbalistul de 23 de ani a respins vehement orice acuzație, declarându-se „șocat” și susținând că nu a folosit niciodată intenționat o substanță interzisă. Într-o postare pe rețelele de socializare, Mudryk a precizat: „Lucrez îndeaproape cu echipa mea pentru a înțelege ce s-a întâmplat. Știu că nu am greșit cu nimic și sper să revin pe teren cât mai curând posibil”.

Reacția clubului Chelsea

Chelsea a confirmat oficial că Federația Engleză de Fotbal (FA) a notificat clubul în legătură cu un „rezultat anormal” obținut de Mudryk în timpul unui test antidoping de rutină. Clubul a reiterat sprijinul pentru jucător și a subliniat angajamentul față de programul antidoping al FA. „Toți jucătorii noștri, inclusiv Mihailo, sunt testați în mod regulat,” a comunicat Chelsea, fără a oferi detalii suplimentare despre substanța descoperită.

Mudryk, care a fost transferat la Chelsea în 2023 pentru impresionanta sumă de 100 de milioane de euro, riscă o suspendare de până la patru ani în cazul confirmării acuzațiilor. Fotbalistul a avut cincisprezece apariții pentru echipă în acest sezon, ultima dintre ele în victoria cu 2-0 din Conference League împotriva echipei Heidenheim, pe 28 noiembrie. De atunci, Mudryk nu a mai fost inclus în lot pentru ultimele cinci meciuri ale echipei.

Mudryk își proclamă în continuare nevinovăția

Procesul în curs este învăluit în confidențialitate, ceea ce face ca detaliile despre natura substanței interzise să nu fie disponibile publicului.

„Nu am folosit niciodată cu bună ştiinţă o substanţă interzisă şi nu am încălcat nicio regulă (a codului antidoping) şi lucrez îndeaproape cu echipa mea pentru a înţelege ce s-a putut întâmpla”, a declarat Mudryk. „Ştiu că nu am greşit cu nimic şi sper să revin pe teren cât mai curând posibil”, a adăugat el, invocând totodată, pentru a nu oferi mai multe amănunte, „confidenţialitatea procesului”

În timp ce ancheta continuă, Mudryk așteaptă o decizie care îi poate afecta cariera semnificativ. Fotbalistul speră ca rezultatul investigației să îi dovedească nevinovăția, iar cariera sa să revină pe traiectoria ascendentă.