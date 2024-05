Justitie Mihaiela Moraru Iorga, procuroarea care a înfruntat-o pe Kovesi. A fost revocată pentru că nu a vrut să o aresteze pe Udrea







Mihaiela Iorga Moraru este unul dintre procurorii care a înfruntat sistemul Kovesi-Coldea, încă din 2017. Alături de ea au mai stat atunci alți doi procurori, Doru Țuluș și Nicole Marin. Acuzațiile pe care cei trei le-au făcut atunci în fața CSM-ului au fost dintre cele mai dure. Dar Mihaiela Moraru Iorga a punctat exact ce i-sa cerut.

„Există o tensiune de mai mult timp între mine și doamna procuror-șef, determinată, probabil, de faptul că nu am dat curs anumitor solicitări. (…) În dosarul privind pe Elena Udrea, în care ne-a dat Parlamentul aviz doar pentru reținere, nu și pentru arestare și în care am spus la acel moment: atât timp cât nu avem aviz de arestare, nu se impune reținerea, pentru că ar însemna doar să facem un circ mediatic.

Procurorii care nu au vrut să respecte ordinele Kovesi-Coldea

Am închis telefonul, am luat măsura controlului judiciar pe cauțiune și consider c-a fost o măsură corectă, având în vedere avizul Parlamentului. Nu (n.r. mi-a cerut) în mod direct, pentru că nu proceda niciodată în mod direct. Ci suna, întreba, apoi pe urmă intervenea prin dl procuror-șef adjunct care era coordonatorul Secției a -II-a, e vorba de dl Nistor.

Mi-a spus că opinia conducerii este că trebuie reținută, pentru că există aviz de reținere, pentru că l-am cerut și pentru că trebuie să mergem până la capăt. A fost mesajul din partea doamnei procuror-șef. Da, chiar și pentru o noapte, ceea ce mi s-a părut bizar și este motivul pentru care, știe toată lumea, că în seara respectivă mi-am închis telefoanele și am dispus măsura pe care am considerat-o legală și justă”, a spus Moraru la acel moment.

Iorga Moraru a avut și dosar penal făcut de DNA Ploiești

Ulterior i s-a întocmit și dosar penal de către DNA Ploiești că l-ar fi ajutat pe omul de afaceri într-un dosar. Câteva luni mai târziu, dosarul a fost închis.

Legat de revocare, instanța a decis în 2018 să ridice această măsură , iar Mihaiela Iorga a mers la secția specială pentru magistrați. În urmă cu aproximativ un an, Mihaela Moraru Iorga s-a întors la DNA.