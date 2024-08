Mihai Tudose, vorbe de laudă despre comisarul european propus de PSD

România. După câteva replici spumoase pe marginea cărții generalului Ciucă, eurodeputatul Mihai Tudose a declarat, vineri 09 august, că îl va susține pe Victor Negrescu în funcția de comisar al României.

Actualmente vicepreședinte al legislativului european Victor Negrescu a mai ocupat funcția de ministru delegat pentru Afaceri Europene. Portofoliu la care a renunțat în timpul erei Dragnea, înainte ca România să preia președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.

Tot în aceeași perioadă, când PSD era condus de Liviu Dragnea, actualul eurodeputat Mihai Tudose, premier la vremea respectivă, a fost trădat de propriii săi colegi din Comitetul Executiv. Nu mai departe de un ciclu politic, cei doi social-democrați colaborează în forul legislativ al Uniunii Europene.

Mihai Tudose a subliniat că Victor Negrescu, absolvent de Științe Politice la Universitatea din București, „este foarte bun în ceea ce privește relația cu Uniunea Europeană”. Cu toate acestea, fostul premier a subliniat că sunt șanse ca Negrescu să nu obțină postul.

În acest sens, Mihai Tudose a făcut o analogie cu Jocurile Olimpice, unde Ana Maria Bărbosu a pierdut medalia de bronz în urma unei constestații a delegației americane.

„Eu îl susțin pe Victor Negrescu. Șanse 100% nu are nimeni, ați văzut și la gimnastică, să nu apară vreo contestație. Eu îl susțin pe domnul Negrescu pentru că îl cunosc foarte bine, am lucrat cu dumnealui cât am fost prim-ministru, dumnealui era ministru pe Relația cu UE. E foarte bun pe așa ceva, chiar foarte bun!”, a comentat Mihai Tudose.