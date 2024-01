Schimbare radicală de look pentru Mihai Trăistariu. Are o muză

Mihai Trăistariu, inspirat de idolul său, David Bisbal a anunțat că vrea să-și schimbe look-ul. Deși artistul care a reprezentat România la Eurovision se apropie de 50 de ani, acest lucru nu-l împiedică să-și reîmprospăteze imaginea.

Mihai Trăistariu își surprinde anii cu o schimbare de look

În 2024 Mihai Trăistariu și-a propus să-și surprindă fanii cu un nou aspect. Inspirat de artistul internațional David Bisbal, vedeta din Mangalia a decis să-și facă o schimbare radicală de look. Cine știe poate că noul look vine la pachet și cu o iubită.

Fanii lui Mihai Trăistariu au rămas uimiți de curajul de care a dat dovadă artistul lor preferat. Dar, interpretul nu se oprește. Are de gând să-și schimbe fizicul într-o manieră radicală. Cert este că internauții au apreciat în număr destul de mare nou aspect al cântărețului.

Modelul lui e David Bisbal

Trăistariu a dezvăluit într-un interviu că are de gând să înceapă anul cu un nou look. S-a ținut de cuvânt. A decis să nu-și mai tundă podoaba capilară. Îndrăgitul artist își dorește un păr la fel de lung ca al lui David Bisbal. După ce a trecut printr-o ședință de înfrumusețare la domiciliu, artistul s-a îndreptat spre un salon specializat din Constanța. Hair-styliștii i-au modelat părul conform doleanțelor sale.

Artistul a mai precizat că au trecut aproape 10 ani de când nu și-a mai schimbat look-ul. Așa că momentul a picat la fix. Mai ales că acum fostul concurent de la Eurovision se poate lăuda cu o podoabă capilară de toată frumusețe. În acest sens, artistul nostru și-a făcut și implant de păr.

„Am vrut să vin cu o schimbare de look. De vreo zece ani nu mi-am mai schimbat look-ul. Pur și simplu mă tundeam scurt și nu mai aveam nicio imagine, eram la fel, același tot timpul. Devenisem puțin plictisitor și am decis de vreo șase luni să îmi las părul lung și să îl las creț. Părul meu natural este creț. Am făcut și implant de păr, acum am de unde să îl țin lung că înainte nu aveam. Nu vreau să îl tund, vreau să rezist eroic, vreau să îl las lung, lung cum este al lui David Bisbal. Nu vreau să îl las lung până la umeri, dar nici scurt, să ajungă să fie lăsat pe spate. Nu vreau să mai intervin nici cu chimicale pe el, asta este principalul meu țel pentru că nu este recomandat, l-am mai vopsit în trecut dar cu vopsea fără amoniac, vopsele ușoare care nu afectează părul pentru că mi-au apărut niște fire albe la perciuni și am vrut să le acopăr”, a declarat Mihai Traistariu.

Secretele artistului Mihai Trăistariu

Timp de jumătate de ani cântăreţul nu şi-a mai tuns părul. În plus a împărtășit fanilor câteva sfaturi despre cum se obține un păr cârlionțat și cum se poate hidrata și îngriji podoaba capilară. Aflăm astfel că, secretul constă într-o baie de sare, iar părul trebuie lăsat să se usuce natural fără a fi șters cu prosopul, în acest fel podoaba capilară rămâne ondulată.

„După o baie cu sare… nu-mi usuc părul. Îl las să se usuce fără să-l șterg cu prosopul. Am prins secretul ăsta de câteva luni. În felul ăsta rămâne super creț, așa cum îl am de când am ieșit de pe poarta … mamei. Nu știu dacă fac bine că las sarea aia pe cap … dar simt că nu-mi dăunează cu nimic”, potrivit Cancan.