Cumpenele lui Mihai Trăistariu. A fost salvat de trei ori

Mihai Trăistariu era să se înece de trei ori de-a lungul vieții. Prima dată la vârsta de șapte ani când a fost aruncat de prietenii săi în ștrandul din Piatra-Neamț, orașul în care s-a născut.

Cântărețul a povestit că frații și prietenii lui l-au luat de picioare și l-au aruncat în bazinul mic, iar în câteva clipe a ajuns la fundul piscinei. În ciuda acestui lucru, artistul în vâstă de 43 de ani a încercat să învețe să înoate, dar nu a reușit.

„N-am zis niciodată că era să mă înec de trei ori. Drept pentru care nici nu am învățat vreodată să înot, deși stau la mare. Am observat că nu am instinctele formate. Nu am dat din mâini și am rămas la fundul apei, iar ei s-au dezis de mine, crezând că mă ridic singur din apă”, a povestit artistul. Mihai Trăstariu a mai adăugat că a stat la fundul apei timp de aproape două minute până când unul dintre frații săi și-a dat seama că nu se va ridica. Cântărețul a spus că acest incident l-a făcut să își pună mai multe întrebări.

În cele din urmă, el a fost salvat de unul din frații săi, care i-a făcut respirație gură la gură. „Dacă mă ridicam în picioare, eram deasupra apei, dar eu nu m-am ridicat. Nu am dat nici din mâini, nici din picioare și nici nu m-am ridicat în picioare. Stăteam și înghițeam apă și mă înecam ca prostul. A fost prima dată când au realizat și părinții, și eu că totuși nu am niște instincte. Nici măcar nu m-am ridicat în picioare”.

Mihai Trăistariu era să se înece și la vârsta de 20 de ani

Mihai Trăistariu a fost pe punctul de a se îneca și la vârsta de 20 de ani, în stațiunea Neptun, unde apa este destul de adâncă încă de la mal. Artistul a povestit că doar după patru sau cinci metri poți să te scufunzi. El nu știa să înoate, iar valurile de după o furtună l-au tras în larg. Cântărețul a mai adăugat că era la plajă alături de trei prietene și striga către ele în timp ce se scufunda la fund. În cele din urmă, el a fost salvat de niște oameni care se aflau în apă.

„Neștiind să înot, m-am dus să întâmpin valurile după o furtună. Și vreau să spun că un val m-a tras un metru mai în față și m-a dus la fund. Și tot așa, nu știu cum am făcut de săream de pe fundul apei și strigam. Și, într-un final, după ce înghițisem apă, m-au scos niște oameni din mare. Iar era să mor ca prostul, că dispărusem sub apă. Și atunci iar am zis că nu mai intru în apă, în veci”, a spus artistul.

Cântărețul s-a înscris ulterior la un curs de înot și a mers la șapte ședințe pentru care a plătit suma de 700 de lei. Antrenoare i-a fost chiar o campioană olimpică la înot. În ciuda tuturor încercărilor, Mihai Trăistariu nu a reușit să învețe să înoate, iar la ultimul curs chiar a tras-o pe antrenoarea sa în piscină după el. În cele din urmă, artistul a renunțat să învețe să înoate. „Mi-am dat seama că nu am niciun talent, niciun instinct. Mi-a zis și ea că e mai greu să înveți la 40 de ani decât atunci când ești copil”.

Artistului îi pare rău că nu a învățat să înoate

Mihai Trăistariu regretă acum că nu a învățat să înoate când era copil pentru că poate ar fi reușit să gestioneze diferit aceste momente dificile. Artistul a povestit că a fost pe cale să se înece și în Bulgaria, în urmă cu câțiva ani. El a intrat în mare alături de alți prieteni și s-a dus în fața valurilor. Ulterior, a fost luat de curenți și dus la fund, unde a stat preț de un minut. Cântărețul a fost salvat și de această dată de lumea din jur.

„N se mai poate, am avut noroc. Îmi amintesc secvențele alea când înghițeam apă, că eram îngrozit că nu reușeam să ies la suprafață. Acum, când merg la mare sau undeva, merg până la genunchi sau până la mijloc, mă bălăcesc puțin și am ieșit. Nu știu să înot. Mai merg la piscină, dar la apă mică. E un ghinion al vieții mele că nu știu să înot și că era să mă înec de trei ori” a declarat Mihai Trăistariu pentru Viva.ro.