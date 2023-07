Conexiunea de gaz Grecia – Bulgaria va schimba regulile jocului

Operatorul independent de transport ICGB este responsabil de gestionarea și exploatarea comercială a gazoductului, potrivit site-ului companiei.

„(Interconectorul) este responsabil de diversificarea surselor de energie prin asigurarea unei rute alternative pentru furnizarea de gaze naturale către Bulgaria și alte țări din sud-estul Europei. În esență, conducta permite acestor țări să își reducă dependența de un singur furnizor de gaze și să-și diversifice sursele de energie. Înainte de construirea IGB, Bulgaria se baza în mare măsură pe importul degaze naturale din Rusia, ceea ce o făcea vulnerabilă la potențiale întreruperi de aprovizionare, iar acesta este un lucru la care am asistat în mod direct”, a declarat Satlas pentru ANA-MPA.

La aceasta, el a adăugat că „în noul mediu de securitate, redefinit, independența energetică și securitatea printr-o infrastructură nouă și mai bine conectată sunt mai importante ca niciodată”, motiv pentru care lansarea IGB a fost „de o mare importanță, dincolo de granițele naționale ale Greciei și Bulgariei”.

El a dezvăluit că această companie „lucrează la un plan viabil” pentru a crește capacitatea interconectorului de gaz IGB (Gas Interconnector Greece–Bulgaria – IGB) de la 3 miliarde de metri cubi pe an la 5 miliarde de metri cubi pe an. Realizarea acestor intenţii, însă, a explicat el, depinde de testele de piaţă (market tests), dintre care unul este planificat pentru a doua jumătate a acestui an, a informat BTA.

Memorandumul de Înțelegere

Întrebat despre Memorandumul de Înțelegere pentru stimularea cooperării între operatorii sistemelor de transport de gaze din Bulgaria (Bulgartransgaz), România (Transgaz), Ungaria (FGSZ), Slovacia (Eustream), precum și Compania Petrolieră de Stat a Republicii al Azerbaidjanului (SOCAR), directorul executiv al ICGB AD a spus că „în urmă cu aproximativ un an, în iulie 2022, UE și Azerbaidjan au semnat un acord de dublare a livrărilor către Europa la 20 de miliarde de metri cubi pe an până în 2027 şi este firesc ca țările din Coridorul sudic al gazelor să caute acorduri pentru a sprijini acest obiectiv”. El a adăugat că IGB joacă un rol important în cadrul Memorandumului și că „sperăm ca Moldova și Grecia să se alăture acestuia”. Satlas a mai explicat că „aderarea Greciei, țara gazdă a gazoductului IGB, va sprijini conexiunea la infrastructura critică pentru transportul gazelor din Grecia către Bulgaria”.

Satlas a menționat și beneficiile pe care IGB le va obține din finalizarea și exploatarea unităţii plutitoare de stocare și regazeificare (FSRU) din Alexandroupolis. Potrivit spuselor sale, cel mai mare beneficiu este că „terminalul Alexandroupolis FSRU poate contribui la creșterea livrărilor de gaz pentru conducta noastră”. Gazul natural lichefiat primit poate fi regazeificat și transportat prin IGB, oferind o sursă suplimentară de gaze naturale pentru Bulgaria și, eventual, pentru alte țări conectate la interconector, a precizat el.

În interviu, Satlas a subliniat, de asemenea, că ICGB AD este deschis perspectivei de a transporta hidrogen prin conductă, dar detalii pot fi furnizate doar după o analiză atentă și amănunțită. (Traducerea-Rador)