Mihai Trăistariu a vorbit despre afaceri și femei. Artistul vrea să calce pe urmele lui Donald Trump

Mihai Trăistariu a anunțat că, în următorii cinci ani, își va investi toți banii în visul său de a-și extinde afacerile de la malul mării. Cântărețul intenționează să construiască un hotel impresionant, punând la bătaie o sumă considerabilă de bani.

Mihai Trăistariu vrea un hotel de 1 milion de euro

„Mie îmi place să fac turism şi am observat că mă şi pricep la asta. Am învăţat pe parcurs, ies şi bani şi am de gând să investesc în asta. În altceva nu am în ce să mai investesc pentru că am tot ce îmi trebuie la ora actuală. Aşa că pot investi în ceea ce văd că mie îmi iese. Altora, de exemplu, nu le iese. Foarte mulţi se plâng că nu au turişti.

Chiar recent se plângea cineva la mine că e cam gol, că dă drumul de la 15 iulie până la 15 august. Doar o lună, că nu are rezervări. Nu ştiu să îşi managerizeze afacerea. Eu promovez apartamentele încă din ianuarie. Mi-am învăţat lecţia.

Dacă tu te promovezi din mai, nu mai dai nicio cazare pentru că lumea îşi rezervă din timp. Eu, în ianuarie, februarie, martie, distribui zilnic, postez anunţurile cu cazările până când se rezervă toate. Şi atunci, când vine luna iunie, eu am deja toată vara rezervată”, a spus artistul.

Mihai Trăistariu a făcut o analiză atentă și a calculat cu precizie suma necesară pentru a-și îndeplini visul de a construi un hotel la malul mării. El are acum o cifră exactă în minte, știind cu precizie de câți bani are nevoie pentru a transforma proiectul său în realitate.

„Pentru un început, cred că mi-ar ajunge un milion de euro, dar nu o să încep pentru că nu am banii aceştia. Prima dată o să am îmi iau terenul, cu 100.000 de euro cred că reuşesc să îl cumpăr, iar mie la ora actuală cam îmi rămân aceşti bani într-un an, cu tot cu concerte şi ce mai am eu. După ce cumpăr terenul, durează 2, 3 ani numai aprobări, avize, să faci fundaţia.

Deci câţiva ani va dura, dar numai bine că se face şi milionul de euro. Eu zic că în cinci ani am ridicat hotelul de un milion de euro. Ăsta e visul meu acum, să am un hotel de un milion de euro în cinci ani”, a mărturisit cântărețul , care speră să devină un magnat imobiliar, ca Donald Trump.

Cântărețul nu vrea să audă de relație

Despre viața sa amoroasă, Mihai Trăistariu a fost mai puțin explicit, preferând să păstreze un aer de mister. Artistul a dezvăluit că în prezent nu este interesat de o relație serioasă și că preferă să trăiască în prezent, bucurându-se de aventuri pasagere, mai ales în sezonul estival.

Când a fost întrebat dacă există vreo femeie specială cu care își va petrece vara, Mihai a subliniat că nu-i lipsesc admiratoarele, ba chiar are parte de un interes considerabil din partea lor.

„Îmi voi petrece vara cu prezenţe (n.red. râde) ca să zic aşa. Nu mai multe la modul golănesc însă. Deocamdată am o teamă de o relaţie şi decât să mă încordez într-o relaţie, prefer să dau curs unor invitaţii. Am două, trei pretendente care când mă sună, ne întâlnim şi cam atât. Mă simt mai liniştit aşa, deocamdată. Până o să găsesc ceva stabil”, a mai spus Trăistariu pentru Fanatik.