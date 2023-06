Mihai Rait Dragomir, actorul care dă viață lui Dorel în „Las Fierbinți”, a fost somnambul timp de mai mulți ani. Cum l-a găsit familia

Actorul a mărturisit că atunci când era mai mic a fost somnambul timp de mai mulți ani, iar problema sa cu somnul era destul de serioasă, iar odată, bunica sa l-a găsit într-o situația înspăimântătoare.

Mihai Rait Dragomir a fost somnambul timp de șapte ani

„Am fost somnambul vreo şapte ani. Mă jucam cu frate miu şi am căzut, am dat cu capul de marginea patului. Am avut dereglări ale somnului serioase. Alergam prin casă şi prin curte noaptea.

În clasa a IV-a m-au găsit cu un cuţit în mână, învăţasem să tai găini, mă punea bunică miu, şi într-o noapte m-am trezit, m-am dus la bucătărie şi am luat cuţitul cu mâner verde şi mă plimbam prin curte: „Mamaie, adu bre găina să o tai. Îţi dai seama cum a fost”, a mărturisit actorul.

Acesta a mai spus că atunci când era tânăr își petrecea adesea serile prin baruri, iar tatăl lui îl amenința mai mereu cu armata. Numai că, pentru a scăpa de asta, el a mers repede și s-a înscris la postliceală.

„Mai aveam seri în care uitam să plec de la bar. S-a supărat odată pe mine, asta era cea mai mare sperietoare a lui: „Te trimit în armată!” Zici că era armata lui. Am făcut un chef odată şi am stat până dimineaţă, până la ziuă, era vară, era frumos, şi la un moment dat m-am aplecat că-mi căzuse pachetul de ţigări sub masă, ai mei veneau dimineaţa şi parcau chiar în faţa cârciumei, şi un tâmpit, de-o seamă cu tata, a strigat: „Ia uite-l, Dane, pe fii tu cum doarme pe sub mese! A căzut sub masă de beat”.

M-a luat tata, mi-a dat două palme. „Nesimţitule, m-ai făcut de râs!” Şi ăla care a zis era şi un prost, asta era durerea lui tata: „Să-mi spună toţi proştii că tu te îmbeţi”, „Bă, da’ n-auzi că eu v-am văzut, m-am aplecat să-mi iau…” şi n-am putut să-i zic că erau ţigările, nu ştia că fumez. Şi după aia mi-a zis: „Gata! Luni te trimit în armată, mă duc la comisariat la Constanţa şi le zic că vrei să pleci în armată”. Asta a fost greşeala lui, că mi-a zis unde se duce”, a povestit actorul.

De ce nu vrea Mihai Rait să facă teatru

Mihai Rait Dragomir a spus și că este conștient că odată și odată o să se termine și Las Fierbinți și speră la un alt proiect de asemenea dimensiunea, mai ales că prin intermediul acestor roluri au reușit să se facă cunoscuți în ochii publicului.

El spune că actoria este meseria lui și nu se vede făcând altceva, însă la teatru nu vrea să meargă, din cauză că îi e frică de public.

„Teatru nu ştiu de ce nu fac, mi-e frică de public, nu înţeleg de ce, pentru că şi la show-urile de improvizaţie e public, unii îmi spun că e mai greu să faci improvizaţie, mie nu mi se pare. Cred că mi-e teamă de uitatul replicilor, cred că asta e cea mai mare teamă a mea la teatru, cred că mi-ar fi uşor să trec peste o greşeală, pentru că fac de atâţia ani improvizaţie, deci aş fi capabil să scot ceva din tolbă”, a mai spus el într-un interviu pentru Adevărul.