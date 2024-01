Exclusiv. VH2, un nou început. Ce schimbări s-au făcut în trupă de când a plecat Gabriel Cotabiță

Mihai Pocorschi a povestit pentru EVZ despre schimbările care au avut loc în trupa VH2, după plecarea lui Gabriel Cotabiță. Artistul a declarat că trupa VH2 va cânta în continuare melodiile cu care s-a făcut remarcată și că va avea mai mulți soliști, printre care și Vladimir Pocorschi și Doru Tudoruț.

Cum s-a schimbat Vh2, după plecarea lui Gabriel Cotabiță

„Vocea lui Gabi Cotabiță e foarte specială( ca armonice și intensitate interpretiva ). Toate cântecele Vh2 rămân în repertoriul nostru pentru că publicul nostru le dorește, dar vor primi calitățile interpretative ale lui Doru Todoruț ( DeepCentral s.a.). Nu vom avea un singur solist. Atât eu cât și Vladimir ( Pocorschi ) vom cânta câteva cântece ca soliști . Piesele noi la care lucrăm vor păstra intimitatea și parfumul baladelor Vh2, dar și sonoritățile unui clasic rock puțin mai agresiv … De aceea ne numim acum Vh2.0. Căutam un upgrade în sunet și atitudine față de ce a fost până acum. Am păstrat o nostalgică amintire pentru prezența lui Gabi în grup , ca artist și ca om…”, a spus Mihai Pocorschi.

Cel mai frumos moment din cariera lui Mihai Pocorschi

Artistul a mai povestit că cel mai frumos moment din cariera lui a fost când a aflat că melodia „Trece Vremea” a devenit deja un hit. Atunci, el a realizat că trupa are un destin special și că oamenii apreciază cu adevărat piesele.

„După ce Vh2 s-a închis timp de o lună în studio , imprimând și producând primul album „Greatest Hits ”( o poveste amuzantă de spus altădată despre titlul ales ), am avut primul concert într-un recital la Festivalul Mamaia … În timp ce noi eram în studio, „Trece vremea” ( lansată deja ca single ) era difuzată intens pe radio …Așa că, în timpul concertului de lansare , cântând „Trece vremea”, am fost surprinși când publicul a cântat cu noi, știind cuvintele…Noi nu știam că „Trece Vremea” devenise între timp un hit…Atunci mi-am dat seama că Vh2 are un destin special …De aceea turneul nostru cu Vh2.0 2023-2024 , la 20 de ani de la lansare, se numește „Trece Vremea”, a mai spus artistul.

Cântărețul a mai declarat că preferă să nu se gândească la momentele dificile și să se axeze pe cele bune. „De obicei momentele dificile primesc „delete” de la mine , pentru ca ce urmează să fie „mai mult” și „mai bine”.

Cum a rezistat Vh2 în lumina reflectoarelor

Mihai Pocorschi a mai spus că n-a descoperit rețeta pentru a rămâne mereu în lumina reflectoarelor. Cu toate astea, el consideră că publicul simte că muzica Vh2 este plină de sinceritate și de adevăr.

„Nu cred că ar fi o rețetă …M-aș bucura să fie, dar eu nu o știu…Poate pentru că muzica Vh2 (la fel ca în perioada mea din Holograf sau Formula 5) a fost întotdeauna plină de sinceritate și adevăr și publicul a simțit asta. La fel cum cred că a simțit că pentru noi fiecare concert e special și irepetabil”, a declarat cântărețul.

El a mai spus că fiecare cântec ieșe din suflet, de parcă cineva ți-l șoptește și că simte atunci când o melodie are potențial sau nu. Așa a ieșit și melodia „Dacă n-ai iubi”, care încă se aude la evenimente, radio și televizor.

„Nu știi de unde vine , dar îl primești ca pe un dar pe care îl dăruiești mai departe …Un cântec bun iese din tine ( pentru că e o parte din tine ) ca și când CINEVA ( nu știm cine) ți-l șoptește …De cele mai multe ori simt că e bun și că o să placă. Pare ciudat, dar pentru mine așa se întâmplă lucrurile”, a mai spus el.