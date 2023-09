Gabriel Cotabiță, schimbări majore în viața sa. Lucrul de care nu se poate atinge

Gabriel Cotabiță s-a recuperat miraculos, după o perioadă dramatică în 2015, când a fost în comă indusă timp de săptămâni bune.

În acele momente dificile, cele trei fiice din prima sa căsătorie cu Ioana Nagy au fost alături de el zi și noapte, la fel ca și Alina, cu care ulterior s-a căsătorit. Astăzi, artistul se bucură de o altă etapă a vieții sale.

În această perioadă, persoana care-i este alături este doar soția sa. Cele trei fiice ale sale îl vizitează din ce în ce mai rar pe artist. Și asta odată cu mutarea familiei Cotabiță la marginea Bucureștiului, în apropierea Autostrăzii Soarelui.

Nici artistul nu mai are posibilitatea să meargă la ele, pentru că de mai bine de șapte ani nu mai conduce.

Vorbesc însă la telefon, unde se interesează mereu de starea sa de sănătate. Acum greul cade numai pe soția lui. Ea e cea care are grijă de Gabi, chiar dacă merge și la muncă. Este o femeie extraordinară ”, a declarat un apropiat de-al artistului.

După ce a trecut prin experiența apropiată de moarte, Gabriel Cotabiță și-a revizuit complet obiceiurile. Artistul a renunțat la fumat și, totodată, a pus capăt obiceiului său de a conduce.

Gabriel Cotabiță afirmă că nu mai poate consuma sucuri deoarece este la limita dezvoltării diabetului. Astfel că a renunțat la ele în totalitate.

De asemenea, el mărturisește că a pus capăt fumatului și nu se mai atinge țigări. Din cauza lipsei de activitate fizică și a schimbării locului de trai, el are dificultăți în a sta mult timp în picioare și în a se plimba. Acesta locuia înainte chiar în centrul Capitalei, în Piața Romană.

„Nu mai conduc de când am ieșit din spital, așa că taxiul e prietenul meu cel mai bun. La ora actuală, ar trebui să încerc din nou, dar nu mai pot. Am încercat, m-am pus la volan, dar nu mai am atenție distributivă”.