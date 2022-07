Încă un incident la metrou. Un tren a rămas fără frâne între Piaţa Romană şi Universitate

Incidentul de la metrou, petrecut de dimineață între stația Piața Romană și Universitate, a afectat circulația și a produs îmbulzeala a sute de oameni în stație.

Încă un incident la metrou

Călătorii au fost daţi jos din tren la Piața Romană, fiind anunțați că s-a produs o defecțiune tehnică. Oamenii spun că s-a văzut o lumină puternică, după care trenul s-a oprit.

„Metrorex informează că astăzi, 21.07.2022, la ora 9:05, un tren care se deplasa dinspre stația Universitate spre Stația Piața Romană a întâmpinat o problemă tehnică, astfel mecanicul a decis debarcarea călătorilor în stația Universitate și retragerea trenului în depou pentru verificări și remediere. Călătorii au fost preluați de următorul tren sosit în stație.

Precizăm că în urma acestui eveniment nu a fost pusă în pericol în niciun moment siguranța călătorilor.

Vă prezentăm scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere”, se precizează într-un comunicat al Metrorex.

Aglomerație la metrou

Recent, reprezentanții Metrorex au precizat că perioada de așteptare medie a trenurilor de metrou va fi de aproximativ 10 minute, excepție făcând Magistrala 5 Eroilor – Râul Doamnei, unde intervalul mediu de succedare a trenurilor ajunge la circa 15 minute.

Perioada de așteptare mărită a trenurilor Metrorex este cauzată de întârzierile la plată datorate către Alstom, firma care asigură mentenanța ramelor de metrou.

Compania franceză Alstom, a anunțat că suspendă serviciile de mentenanţă a flotei de metrou începând de pe 11 iulie, având în vedere că Metrorex nu și-a achitat facturile restante. Datoriile se ridică la valori de peste 170 de milioane de lei la compania care face mentenanța trenurilor.

Prin urmare, compania nu va mai interveni preventiv la jumătate din trenuri și nici nu va mai repara problemele apărute la acestea.

Sorin Grindeanu vrea să schimbe conducerea Metrorex

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunţat că, până la finalul acestui an, vor fi selectaţi atât un nou director general, cât şi un nou Consiliu de Administraţie la Metrorex, care să ducă societatea la o profesionalizare, astfel încât aceasta să nu mai fie subvenţionată de la bugetul de stat din banii tuturor românilor.

”Metrorex are un director general şi are şi un Consiliu de Administraţie, e o companie. Nu are de ieri-de azi aceste probleme şi nu sunt singurele. Până la sfârşitul anului, tot ceea ce înseamnă Consiliu de Administraţie, director general, vor fi selectaţi şi am dat drumul la acest lucru pe 109, adică pe acea Ordonanţă 109”, a spus ministrul.

De asemenea, ministrul a mai precizat că nu i se pare normal ca Metrorex să fie subvenţionată din banii tuturor românilor, potrivit româniatv.net.