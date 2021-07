Jaful care patronează acum România îi repugnă artistului. El îndemnă tineretul să devină stăpân în propria țară. „Este rândul vostru să fiți președinți, prim miniștri, miniștri, parlamentari, înalți funcționari publici, demnitari români”, a spus Mălaimare.

Dacă vouă, tinerilor, vă place să fiți conduși de analfabeți, de proști cu ghiotura, de ticăloși și trădători, nu aveți decât să vă bucurați

„Astăzi am avut o revelație: sunt un om bătrân, mi-am încheiat misiunea, aștept să-mi vină rândul și nu am decât să sper că nu va fi foarte repede. Nu mai am de ce să mă implic, nu mai am de ce să visez că sunt pe un cal alb și că pot schimba lumea.

Această misiune este a tinerilor din această țară. Dacă vouă, tinerilor, vă place să fiți conduși de analfabeți, de proști cu ghiotura, de ticăloși și trădători, nu aveți decât să vă bucurați, nimic din enumerarea mea de mai sus nu lipsește acestei clase politice care, și cu ajutorul vostru, se află acum în fruntea bucatelor.

Este rândul vostru să dovediți că vă numiți români, că aveți o țară și că aveți demnitate, este rândul vostru să fiți stăpâni în propria voastră țară. Este rândul vostru să fiți președinți, prim miniștri, miniștri, parlamentari, înalți funcționari publici, demnitari români.

Ce veți înțelege voi prin asta este treaba voastră și a copiilor voștri.

Eu am trăit încercând să fiu un bun român, un bun artist, un om bun. Sper din toată inima că am reușit în mare măsură. Și mai trebuie să știți că mizeria în care se află această țară nu mă privește, eu m-am străduit cât am putut să o apăr, am încercat cu toate puterile mele să vă arăt, să vă spun că drumul ales, alături de corporațiile străine, de găinarii vocali care se dădeau anti comuniști, fiind niște lingăi ordinari, alături de această UE care ne-a dovedit în nenumărate rânduri că ne urăște de moarte, nu este, nu trebuie să fie drumul vostru. Noi v-am crescut în iubire față de aproape, față de Dumnezeu, față de istoria noastră adevărată, față de muncă, față de valorile fundamentale ale omenirii, familia și sfânta țară.

După cum sunteți de tăcuți și nepăsători față de jaful pe care acești nemernici îl fac în pădurile, în adâncurile pământului românesc și în sufletele voastre, am sentimentul că ați ales un drum care nu vă va duce decât în prăpastie. Eu mă opresc aici, m-am plictisit să fiu Cassandra care dă aiurea din gură, să fiți sănătoși, dragi tineri români, dacă din toată strădania noastră a reieșit că vă place să fiți sclavi, că vă place să vi se ordone de către indivizi care n-ar merita nici să vă spele mașinile, atunci așa să fie, aveți în față o viață de fericire și veselie continuă! Așa să vă ajute Dumnezeu!”, a scris Mihai Mălaimare pe pagina sa de Facebook.