Mihai Fifor, acuzații pentru Dominic Fritz după respingerea ajutoarelor pentru copii și pensionari

Deputatul PSD Mihai Fifor l-a pus la punct, pe pagina personală de Facebook, pe Dominic Fritz, președintele USR, după respingerea ajutoarelor pentru pensionari și copiii cu dizabilități. De asemenea, social-democratul îi cere lui Ilie Bolojan să demisioneze.

Schimbul de replici survine după blocajul ivit pe legea bugetului, dar și al conflictelor repetate dintre partidele din coaliție. În respectiva postare, Mihai Fifor face referiri inclusiv la USR și la diverși lideri politici, în legătură cu măsuri sociale și decizii administrative.

„Fritz. Dominic Fritz. Bizarul personaj ajuns primar al Timișoarei. Cu o biografie incertă care ridică încă multe semne de întrebare, parașutat în România numai el știe de ce - deși, mărturisesc, începem și noi, chiar dacă mai greu, să ne prindem”, arată deputatul PSD în debutul mesajului.

Postarea continuă cu o serie de critici la adresa USR și a modului în care sunt descrise politicile acestui partid în raport cu programele sociale.

„Fritz, cel incompatibil cu funcția de primar, vine astăzi să dea lecții de românism și de moralitate. Cu aroganță. Cu tupeu. Cu zgomot. Tiparul perfect al useristului: mult zgomot. Atât. În rest, ură. Multă ură. Ură față de tot ce nu aparține sectei lor. Față de tot ce ar putea aduce un dram de bunăstare românilor. Un dram de speranță că pot trăi mai bine în țara lor. Și e o ură pe care nici măcar nu se mai chinuie s-o disimuleze.

Ieri, un lider USR îmi spunea, pe un ton isteric, că programul de solidaritate este ‘populism ieftin’. Că nu ajută pe nimeni ‘să dai o sută de lei’. O spunea cu ură. Fără urmă de empatie. Fără să i se clintească un mușchi pe față. Exact așa cum sunt ei. Exact așa cum au fost și atunci când mii de oameni au stat săptămâni întregi fără apă, iar ministrului Buzoianu pur și simplu nu i-a păsat”, spune Fifor.

Mihai Fifor aduce în discuție și programul de solidaritate prezentat de PSD în cadrul unor dezbateri privind sprijinul acordat persoanelor vulnerabile. Amendamentul a fost, însă, respins.

„Programul de solidaritate nu este pentru PSD. Nu PSD-ului îi dați ceva. Ci unor milioane de români pe care i-ați adus la sapă de lemn în ‘zodia Bolojan’. Și nu dați nimic de la voi, aroganților. Dați din banii luați cu japca tot de la români - prin taxe mărite, prin inflația astronomică. Dați pentru că asta este obligația statului. Scrisă clar în Constituția pe care și voi ați jurat. Strâmb”, a mai spus deputatul PSD.

În continuare, Fifor face referire la impactul social al unor sume de sprijin. „Ați rămâne uimiți, Fritz and the gang, cât înseamnă 100 de lei pentru un bătrân care numără fiecare leu de la o pensie la alta și încearcă, pur și simplu, să supraviețuiască”, spune social-democratul.

De asemenea, sunt invocate categorii sociale precum pensionarii, copiii cu dizabilități și veteranii, în contextul sprijinului financiar din partea statului. „Asta este, de fapt, problema voastră: nu aveți capacitatea de a procesa conceptul de solidaritate. Softul vostru defect nu poate înțelege empatia, sprijinul, respectul. Nu îi poate percepe pe români, cu toate necazurile, umilințele și nevoile lor. De aceea spun că sunteți profund defecți. Mașini de zgomot și de ură. Întoarse cu cheia de cei care, sigur, nu binele acestei țări îl doresc”, mai spune Fifor.

Postarea deputatului PSD se încheie cu un apel direct adresat membrilor USR: „Și atunci, știți ceva? Luați-vă premierul și plecați. Lăsați țara asta în pace. Lăsați-i pe românii de care oricum nu vă pasă să aibă o șansă. Un viitor. O speranță. Plecați!”.

În final, PSD îi asigură pe români că va rămâne alături de ei, indiferent de circumstanțe. „Noi nu vom face un singur pas în lateral. Și ne vom bate pentru fiecare român, așa cum am făcut de fiecare dată”, se mai arată în mesaj.