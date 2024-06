Politica Mihai Chirica, edilul controversat din Iași. Ce susține Bogdan Balanișcu







Cu câteva zile înainte de a ieși la alegerile locale și europarlamentare, politicienii trec în revistă realizările sau, după caz, promisiunile pe care le au pentru cetățeni în cazul câștigării unui mandat. Mihai Chirica are nouă ani de când este edil în Iași, însă realizările par a fi puține în carieră, iar problemele legale s-au tot strâns. În paralel, contracandidatul Bogdan Balașnicu are pentru cetățeni 50 de propuneri pe care și le propune să le implementeze încă din prima zi de mandat în cazul în care va câștiga.

Realizările lui Mihai Chirica în Iași

Mihai Chirica și Bogdan Balanișcu luptă pentru funcția de primar al orașului Iași. În timp ce întâiul menționar s-ar putea afla la al treilea mandat, fiind deja în această funcție de nouă ani, cel din urmă are planuri mari pentru orașul său, printre care 50 de propuneri care pot fi aplicabile, unele dintre ele, încă din prima zi de mandat.

În cei nouă ani în funcție, Mihai Chirica a promis multe proiecte, însă niciunul dintre cele mărețe nu a fost implementat. Mai mult, acesta se numără printre edilii care au cele mai multe dosare penale, fiind trimis în judecată în majoritatea dintre ele. Toate dosarele au un punct comun: semnătura primarului în construcții ilegale.

Actualul edil din Iași, trimis în judecată

În luna aprilie a acestui an, procurorii DIICOT au trimis în judecată dosarul cunoscut sub numele de "Veranda", în care primarul Mihai Chirica și mai mulți angajați ai municipalității sunt acuzați de emiterea ilegală a mai multor autorizații de construire, beneficiarul acestora fiind un cunoscut om de afaceri ieșean. Acuzațiile procurorilor includ fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, uzurparea funcției, delapidare și spălare de bani.

Deși în 2021, în urma multiplelor acuzații făcute de procurori, Chirica anunța că se retrage din prim-plan, trei ani mai târziu a uitat de aceasta și a intrat în cursa pentru primăria Iași.

”Nu vreau ca acuzațiile care îmi sunt aduse să prejudicieze imaginea unui partid care m-a primit în rândurile sale și cu care am făcut echipă pentru continuarea schimbării în bine a Iașului. Nu am renunțat la acest principiu și la această decizie. Din aceste motive am decis ca începând de astăzi, 28 aprilie 2021, să mă suspend din funcția de președinte interimar al Filialei Iași a PNL. Rămân un om de echipă, voi colabora în continuare cu colegii mei din PNL, dar până când lucrurile nu vor reintra pe un făgaș normal nu voi participa la nicio competiție internă în partid”, scria Chirica pe Facebook, în 2021.

În 2024 însă, sondajele au primat în fața integrității candidatului.

„Ca orice partid politic, facem sondaje. Ambii în sondaje sunt la procente care îi recomandă pentru susţinerea să candideze în viitoarele alegeri“, a afirmat preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, într-o conferinţă de presă la Iaşi, potrivit news.ro.

Mihai Chirica, niciun proiect major pentru ieșeni

Contracandiatul său, Bogdan Balanișcu susține însă că Mihai Chirica nu a reușit să realizeze foarte multe în timpul mandatelor sale:

”Timp de două mandate, din cauza indiferenței lui Mihai Chirica am pierdut finanțări, șanse de a ne dezvolta, timp prețios din viață stând în trafic, sănătatea, respirând un aer otrăvit! Pe 9 iunie este momentul să ne gândim la noi, la viitorul copiilor noștri, la faptul că fiecare ieșean merită mai mult și să-l trimitem pe cel mai penal primar din țară, pe Mihai Chirica, acasă!”, a declarat Bogdan Balanișcu, într-un material pentru reporteris.ro

Bogdan Balanișcu: „Vorbele fără fapte nu înseamnă nimic”

Unul dintre proiectele pe care Mihai Chirica le promovează cu mândrie este Spitalul Regional din Iași, însă nu menționează faptul că ideea acestui proiect a fost propusă de PSD în 2017, când și el era membru al Partidului Social Democrat, susține Bogdan Balanișcu.

În timpul guvernării PNL, acest proiect nu a înregistrat progrese semnificative, chiar dacă Chirica era un lider important în cadrul PNL. Abia odată ce PSD a preluat guvernarea, proiectul Spitalului Regional din Iași a început să prindă contur.

”Deoarece vorbele fără fapte nu înseamnă nimic, susținerea Executivului Social-Democrat pentru Iași se vede prin proiectele implementate în regiunea noastră, unul dintre acestea fiind Spitalul Regional de Urgență la care se lucrează în ritm alert, această mare investiție urmând să fie gata în 2028. (…) Deoarece această investiție este una strategică atât pentru zona noastră, cât și pentru întreaga țară, premierul României, Marcel Ciolacu, dar și ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, urmăresc îndeaproape modul în care se desfășoară lucrările. Ne-am asumat ca prin măsurile pe care le luăm și prin investițiile pe care le derulăm să avem grijă de oameni, iar accesul la un sistem de sănătate de calitate este esențial. În calitate de reprezentant al comunității îmi asum să fiu vocea Iașului la nivel central, iar începând din data de 9 iunie, după ce îl vom trimite pe Mihai Chirica acasă, voi avea grijă ca toate responsabilitățile municipalității în ceea ce privește accesul la noul Spital Regional de Urgență să se fie îndeplinite cu rapiditate și profesionalism”, a transmis Bogdan Balanișcu, candidatul PSD la Primăria Iași, pe Facebook.

Iașiul a devenit un oraș blocat

Circulația este dezastruoasă, iar marile proiecte de infrastructură pe care Mihai Chirica le-a promovat în campaniile electorale anterioare au rămas doar la nivelul promisiunilor.

„Podu Roș este una dintre cele mai aglomerate zone ale Iașului, veșnic plină de ambuteiaje, de coloane și în consecință, veșnic cu un aer irespirabil! Acesta este motivul pentru care i-am solicitat primarului penal Mihai Chirica să depună un proiect pentru a realiza în intersecția de aici o pădure urbană, indicându-i inclusiv linia de finanțare! Din păcate pentru noi toți, nepăsarea lui Chirica ne-a condamnat mai departe la poluare, deoarece edilul a pierdut finanțarea, așa cum a pierdut-o și pe cea pentru piste de biciclete. Despre poluare, trafic, dar și despre alte problemele ale zonei am discutat cu ieșenii pe care i-am întâlnit în Podu Roș, asumându-mi public că, din 9 iunie, #BalanișcuRezolvă pas cu pas provocările cu care se confruntă cetățenii din zonă!”, a scris Bogdan Balanișcu pe Facebook.

Una dintre principalele provocări pentru candidatul PSD la Primăria Iași, Bogdan Balanișcu, este traficul intens, pentru care propune soluții precum construirea de pasaje subterane pentru mașini și pietoni, crearea de benzi dedicate pentru transportul în comun, amenajarea de parcări la intrările în oraș sau implementarea benzilor reversibile.