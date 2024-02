Politica Averea șefului Curții de Conturi, Mihai Busuioc. Soția câștigă mai bine decât el







Mihai Busuioc este șeful Curții de Conturi, calitate care îi asigură un venit pe măsură, adică peste 5.000 de euro pe lună. Soția câștigă aproximativ 14.000 de euro pe lună ca venit.

Mihai Busuioc este proprietar alături de soția lui al unui teren de 1.688 de metri pătrați în Corbeanca, Ilfov. De asemenea. acesta are un apartament de 88 de metri pătrați care se află în București. Este unic proprietar al acestui imobil și l-a cumpărat în 2003.

Președintele CCR se deplasează cu un BMW pe care și l-a cumpărat în 2016. Nu are bijuterii, tablouri sau colecții de artă, dar are alte lucruri. Busuioc stă bine și la capitolul conturi. Acesta are mai multe conturi de euro în care acumulează aproximativ 200.000 de euro.

Mihai Busuioc are sute de mii de lei, dolari și euro în conturi

De asemenea are și conturi în lei, după cum urmează: unul deschis în 2006 de 275.600 de lei. Un altul deschis în 2019 în care a reușit să strângă 139.930 de lei. Acesta are un cont de 78.248 de dolari. Iar într-un altul deschis în 2020 acesta are 222.886 de dolari. Pentru că este un om cu dare de mână a reușit să își ajute și prietenii. Așa se face că a împrumutat p persoană cu 7.000 de euro.

De asemenea a mai dat cuiva un împrumut de 20.000 de mii de euro. Și a mai dat uneia a treia persoane alți 20.000 de euro. Cea de-a treia persoană este chiar subalterna lui.

Soția câștigă de aproape trei ori cât el

La capitolul venituri acesta câștigă anual 335.832 de lei din indemnizația de președinte. Deci câștigă de două ori mai bine decât un senator și de aproape trei ori mai bine decât un deputat. Cu toate acestea, soția sa este cu adevărat cea care aduce banii în casă.

Aceasta câștigă anual nu mai puțin de 823.683 de lei dintr-o profesie liberală. Soția câștigă aproape de trei ori cât președintele CCR, în calitate de notar public. Busuioc a preluat mandat în 2017, când a plecat de la șefia Curții, Nicolae Văcăroiu.