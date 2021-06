Mihai Bobonete, bătut cu bâta de un taximetrist, în centrul Capitalei: „M-a lovit pe geam”. VIDEO

Întâmplarea relatată de Mihai Bobonete și Octavian Strunilă a avut loc în centrul Capitalei, într-un club cunoscut tinerilor, în perioada în care actorul principal din Las Fierbinți nu gustase din glorie.

De menționat, din spirit de colegialitate și nu numai, că povestea a avut loc în cadrul podcastului Da bravo, semnat de Mihai Bobonete. Puteți să îl vedeți pe Youtube.

Scandalul dintre taximetrist și cei doi a pornit în momentul în care aceștia, ieșiți din club, au fost refuzați de șofer pe motiv că avea alt drum, iar adresa de destinație nu coincidea cu planurile sale.

Cei doi actori au luat alt taxi, însă pentru a se răzbuna pe primul taximetrist, Octavian Strunilă i-a făcut acestuia sesizare la dispecerat. Fiind reperați în trafic de șofer, Strunilă și Bobonete au avut surpriza neplăcută de a se trezi la geam, cu o bâtă, cu nervosul taximetrist.

„Mai ții minte cu taximetristul care te-a bătut din cauza mea? Am plecat din Fire și am urcat întru-un taxi. Și îi spunem Calea Vitan 203. Și taximetristul zice că nu ne ia, că el nu merge în direcția aia.

Am coborât din taxi și am urcat în taxi-ul din spate. Între timp, am sunat la dispecer și am spus că numărul TXT (n.r. numărul de la mașină) n-a vrut să ne ia. Când am ieșit dintr-un pasaj, șoferul cu TXT a venit în spatele nostru.

Eh, tu ai stat în taxi în față și eu în spate. Taximetristul a venit să te bată cu o bâtă de baseball, crezând că tu ești capul răutaților. Eu făcusem răul, tu nici nu știai de ce te bate ăla.

Ăla îi spune taximetristului: Deschide că își sparg geamul!