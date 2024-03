Monden Mihai Bobenete a recunoscut: Mi-am neglijat soția







Mihai Bobonete a povestit cum este căsnicia sa și viața de tătic. Actorul a recunoscut că au fost momente în care el și soția sa și-au trăit viețile separat, dar că au trecut peste tot.

Mihai Bobonete este căsătorit cu soția sa, Cătălina, de mai bine de 15 ani. Ei au împreună și doi copii, dar lucrurile nu au fost mereu roz. Actorul a spus că a avut și momente neplăcute în relație, dar că partenera lui l-a învățat ce înseamnă bunătatea, devotamentul și acceptarea.

Mihai Bobonete, despre soția lui

„Am mai spus asta, nu suntem împreună de 30 de ani, ne știm de 30 de ani și am fost împreună tot timpul ăsta, dar am avut și ani de zile în care am trăit viețile separat. Suntem căsătoriți cu acte din 2009 și cred eu sau îmi place să cred că de 30 de ani suntem prieteni foarte buni și suntem două suflete-pereche care au învățat unul de la celălalt ce înseamnă bunătatea, devotamentul și acceptarea”, a spus actorul.

Secretul unei relații de lungă durată

Bobonete consideră că secretul unei relații de lungă durată este sănătatea mentală și emoțională a ambilor parteneri.

„Eu o iubesc foarte tare pe Cătălina și cred că tot timpul a fost jumătatea mea mai bună, iar faptul că de la an la an facem lucruri mai minunate și mai importante în ceea ce ne privește relația, dar și familia noastră, mă face să mă simt un om norocos care începe să aprecieze din ce în ce mai mult acest dar care i-a fost dat.

Noi doi ne iubim și este liniște în familia noastră, iar atunci când ne este sete, ne mai adăpăm și cu iubirea copiilor noștri, care este necondiționată și un izvor nesecat de fericire. Secretul unei relații de lungă durată este sănătatea mentală și emoțională a ambilor indivizi”, a declarat Mihai Bobonete conform Viva!

Mihai Bobonete și-a neglijat soția

Actorul a mai povestit că în momentul în care au apărut cei mici, el și soția lui și-au neglijat relația de cuplu. Cu toate astea, cei juratul de la „Românii au talent” și partenera lui au reușit să își facă timp pentru ei și să evadeze împreună din cotidian.

„Ehe… Aici e mai mult de povestit și da, cred că și noi, ca și restul părinților, am avut momente în care ne-am mai neglijat unul pe celălalt atunci când copiii erau mai mici, mai mult eu pe Cătălina decât ea pe mine, dar sper că m-a iertat, și acum nu mai e cazul, căci nu doar că nu ne mai neglijăm, dar am impresia că facem chiar totul împreună.

Momentele în doi sunt foarte valoroase și necesare pentru o înțelegere mai bună în cuplu și trebuie de fiecare dată găsit timp și bunăvoință ca ele să se întâmple. Octavian și Maria sunt doi copii minunați care au crescut împăturiți în dragostea și atenția noastră, și acum, fiind mai măricei, ne permit mai des să ne permitem și noi doi, eu și Cătălina, momente în care să evadăm doar împreună din cotidian sau să mai facem și câte o activitate pentru noi, și pentru asta le sunt recunoscător”, a conchis actorul.