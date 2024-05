Monden Mihai Albu a trecut hopul cel mare. Designerul vin cu noi detalii după operația de cancer







Mihai Albu a mărturisit că a trecut cu bine peste operație, după ce a fost diagnosticat cu cancer. Designerul nu ascunde faptul că are emoții până la aflarea rezultatelor, care vor ieși peste două săptămâni.

Mihai Albu a trecut hopul cel mare. Cum se simte designerul

Mihai Albu, după ce a fost diagnosticat cu cancer, a trecut printr-o operație foarte grea. Dar, spune designerul, acum se simte bine și chiar a reînceput munca în atelierul său de creație.

„Sunt din ce în ce mai bine de la zi la zi! Am trecut hopul cel mare, acum mă simt mai bine, am revenit la atelier. Eu întotdeauna mi-am făcut analizele periodice, dar de obicei au ieșit bine, însă acum s-a descoperit treaba asta, zic eu că din timp. A urmat un anumit protocol, toate analizele, operația… O boală depistată la timp îți poate salva viața”, a spus Mihai Albu.

Designerul nu are nicio interdicție la mâncare

Mihai Albu a mai subliniat faptul că nu are vreun regim special după operație, așa că poate mânca orice: „Nu. Am întrebat și eu dacă trebuie să iau o vitamină, dar totul e normal, nu trebuie să fac nimic. N-am nicio restricție, absolut nimic”, a mai adăugat acesta.

Mihai Albu și iubita sa. Sursa foto: Facebook

Elena Nechifor i-a fost mereu aproape pe tot parcursul acestei etape urâte din viața sa. Mihai Albu a mărturisit că și iubita lui este medic, un plus pentru liniștea sa.

„Pe mine m-a ajutat partenera de viață, care a fost lângă mine, mi-a explicat totul. Ea este medic și știe să descifreze totul, să explice. A fost foarte importantă, nici nu vreau să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă nu o aveam lângă mine. Mi-a fost greu să accept că am așa o boală. Sprijinul ei a fost enorm. Nu știu ce m-aș fi făcut dacă eram singur”, a declarat Mihai Albu.

Cum a aflat de boala crâncenă

Designerul a povestit cum a aflat că are cancer. Deși era cu analizele la zi, în ianuarie, la un control de rutină, a primit vestea că este bolnav.

„Am aflat la sfârșitul lui ianuarie, începutul lui februarie cam așa. Am făcut niște analize, analizele periodice, iar chiar pe 1 februarie am văzut, au ieșit rezultatele și s-a observat o analiză. E vorba de PSA mult modificat. Din acel moment au început tot felul de investigații. Au fost vreo două luni și jumătate de chin, să spunem așa, în care am conștientizat faptul că e așa, o boală năprasnică și a trebuit să acționez în consecință”, a declarat Mihai Albu, la antena3.ro.