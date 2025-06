Actualitate Mihaela Tatu începe un nou proiect







După o perioadă dificilă în televiziune, Mihaela Tatu pornește un nou proiect, lansând un podcast axat pe teme legate de femei. Podcastul va fi difuzat pe platforma sa online.

Mihaela Tatu lansează un podcast după experiența de la Antena 1

După o experiență neplăcută la Antena 1, Mihaela Tatu a decis să se dedice unui nou proiect. Prezentatoarea a anunțat lansarea unui podcast intitulat "Despre femeie", primul episod urmând să fie difuzat joi, 12 iunie, la ora 19:00 pe canalul său de YouTube.

Jurnalista a discutat despre acest proiect într-un videoclip postat pe rețelele sociale. Deși emisiunea va aborda teme legate de femei, primele ediții vor fi dedicate bărbaților.

Mesajul Mihaelei Tatu despre noul podcast

„De mult timp, prietenii care mă cunosc m-au încurajat să fac un podcast. Un podcast axat pe femei, inspirat de emisiunea 'De trei ori femeie' de altădată. Din cauza lipsei de timp și a gândului că toată lumea face podcasturi, mă întrebam ce rost ar avea să mă implic și eu. Însă, după experiența pe care am avut-o la începutul acestui an, un grup de prieteni mi-a spus: 'Mihaela, până când? Du-te într-un loc al tău unde poți avea invitații pe care ți-i dorești, în formatul pe care îl preferi, abordând subiecte de care avem nevoie.'

Așa că am decis să-i ascult pe cei din jur. Culmea este că am început să-mi placă. Acest podcast se numește 'Despre femeie cu Mihaela Tatu'. Îmi place ceea ce fac și ceea ce am realizat până acum, dar am decis ca primele ediții să nu fie dedicate invitatelor, ci partenerilor noștri: colegi, soți, prieteni, iubiți, colegi de serviciu, bărbați”, a declarat Mihaela Tatu.

Cine este Mihaela Tatu

Mihaela Tatu a debutat pe micile ecrane la începutul anilor 2000, la Pro TV, unde a prezentat emisiunea "Viața bate filmul". A devenit cunoscută datorită emisiunii "De 3x femeie" de la Acasă TV, lansată în 2001. În 2008, a realizat programul "Celebri sau nu" la Antena 2 (actuala Antena Stars).

În 2018, Mihaela a făcut parte din echipa emisiunii "Ferma vedetelor" de la Pro TV. După o perioadă de retragere din lumina reflectoarelor, a revenit în 2025 la Antena 1 cu emisiunea "În direct cu România", dar a fost înlocuită rapid de Mirela Vaida, iar producția a fost scoasă din grila de programe în scurt timp.