Vedeta dată afară din televiziune. Ce s-a întâmplat în culise







Mihaela Tatu a revenit în televiziune în martie 2025, după o absență de 14 ani. La scurt timp după debutul emisiunii, i s-a spus că încetează colaborarea pentru că „nu merge”, fiind ulterior înlocuită de Mirela Vaida.

Mihaela Tatu, informații din culise despre concedierea sa

Acum două luni, Mihaela Tatu a fost concediată de la Antena 1. Recent, fosta prezentatoare a emisiunii „De 3 X Femeie”, a fost invitată în podcastul lui Teo Trandafir unde a povestit cum s-au desfășurat evenimentele.

Mihaela Tatu a avut o mare încredere în proiectul „În direct cu România” pe care îl coordona, mai ales că lucra cu producătorii de la PRO TV pe care îi știa foarte bine. Primul indiciu că lucrurile nu decurgeau bine a fost că cei doi producători au dispărut din proiect. Era vorba despre Andreea Oagănă și Claudiu Oprea.

„Toată povestea s-a întâmplat pe 5, vineri seara, m-au anunțat că nu colaborăm, nu merge, ar fi bine să ne despărțim, ok, ne despărțim. Asta a fost vineri, iar sâmbătă dimineața fetele de la Oradea au venit la mine, au fost toate patru, ne-am aranjat părul, ne-am bibilit, ca să nu mă lase singure, pentru că pe 7 e ziua mea și eu primisem toată chestia… Eram în București singură. Și au venit fetele de la Oradea”, a povestit Mihaela Tatu.

Fosta prezentatoare TV: Am respirat ușurată pentru că am plecat de la Antenă

Mihaela Tatu mai spunea că prietenele ei din Oradea au venit imediat la București, îngrijorate că ar putea suferi din cauza demiterii sale. Pe deasupra, la doar câteva zile după ce a fost concediată, se apropia și ziua ei de naștere.

„Am respirat ușurată pentru că am plecat de la Antenă și m-am bucurat foarte mult că au venit. Au venit pentru că ele credeau că sunt vulnerabilă. Eram cu Terra aici. Am prieteni aici. Eu în București mi-am menținut relații de prietenie, însă, gândind că este ziua mea au zis să nu mă lase singură de ziua mea. Oameni există dacă vrei să construiești relații. Cei care se aruncă în acest spațiu abstract al online-ului trăiesc iluzii. Ăla care îți vorbește nu știi dacă e ăla care îți vorbește. Să trăiești într-o societate, într-o comunitate…”, explica Tatu.

Mihaela Tatu: Mulți au aflat după ce au citit în ziare

Un alt aspect cu adevărat surprinzător pe care Mihalea Tatu l-a dezvăluit este că echipa cu care colabora, după plecarea celor doi producători, a aflat din presă că, începând de luni, Mirela Vaida o va înlocui în platou.

M-au sunat doi colegi de la Antenă după ce am plecat. Altceva am observat, când am început să fac emisiunea de la Antenă… Sunau telefoanele. Da, m-au sunat două fete. Nimeni n-a știut nimic. Mulți au aflat luni dimineața când au trebuit să facă cu altcineva emisiunea. După ce au citit în ziare, atunci au aflat.

M-au sunat, mi-au zis și succes, și felicitări. Eu la Antenă am avut echipa de la PRO. Am avut-o pe Andreea Oagănă și pe Claudiu Oprea. Ei mi-au fost producători în primul format. După două săptămâni au dispărut ei și după aceea au schimbat formatul am dispărut și eu.

A plecat întâi echipa. Sunt niște manageri care au hotărât în curtea lor… Fiecare face ce vrea acasă la el, da. Important e să ai așezarea interioară în care să știi că nu ești doar un pion, ci o regină în lumea ta și că cineva are o colaborare”, a concluzionat Mihaela Tatu în podcastul realizat de Teo Trandafir.