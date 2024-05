Mihaela Rădulescu rivală cu Ileana Badiu. Cele două au împărțit același bărbat

Mihaela Rădulescu este una dintre cele mai cunoscute vedete de la noi. La fel de notorie este și rivalitatea dintre ea și Andreea Marin, numitorul comun find Ștefan Bănică Jr. Mai puțin cunoscută este disputa pe care a avut-o cu Ileana Badiu pentru Elan Schwartzenberg.

Ileana Badiu a vorbit despre disputa cu vedeta de la „Duminica în familie”. Ea a ținut să clarifice speculațiile apărute, de-a lungul vremii pe tema rivalității sale cu Răduleasca.

Ileana Badiu a vorbit despre acest subiect în cadrul emisiunii realizate de Denise Rifai. Ea a arătat de unde au pornit toate speculațiile legat de rivalitatea cu Mihaela Rădulescu. Astfel, punctul de pornire a fost căsătoria Mihaelei cu Elan Schwartzenberg, fostul iubit al Ilenei Badiu. Ea a comentat la o întrebare a lui Denise Rifai.

„În primul rând, eu am negat întotdeauna legătura de animozitate legată de relație Mihaelei cu Elan având în vedere că sunt două momente cronologie total diferite. Eu am avut o relație cu Elen Schwartzenberg cu foarte mult timp înainte ca Mihaela să devină soția sau iubita lui Elan, deci nu are nicio treabă acest subiect, unul cu celălalt”, a explicat Ileana Badiu.