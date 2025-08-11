EVZ Special

Mihaela Ceaușescu. Revoluția privită prin ochii unui Ceaușescu! Evenimentul istoric

Mihaela Ceaușescu. Revoluția privită prin ochii unui Ceaușescu! Evenimentul istoricSursa foto: Arhiva EVZ
Ole, ole, Ceaușescu nu mai e! Strigătul revoluționarilor se apropia amenințător de casele membrilor familiei conducătoare. Românii nu se mulțumeau doar cu Nicolae și Elena Ceaușescu. Voiau să captureze și să pedepsească toată familia Ceaușescu. Cum s-au desfășurat zilele Revoluției pentru Mihaela Ceaușescu și alte lucruri neștiute din cele mai sângeroase zile ale României moderne aflați în acest episod din podcastul Istoria Secretă. Difuzat în reluare.

