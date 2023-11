Micul oraș din România, în topul celor mai bune destinații din Europa. Foto

Micul oraș din România este una dintre cele mai puțin turistice, dar cele mai bune destinații din Europa. Şi Forbes a inclus Sibiul printre cele mai atractive „orașe mici” din Europa. Jurnaliștii de la Express au scris despre Sibiu numindu-l „Micul oraș drăguț”. Articolul pornește de la un top alcătuit de un blogger de călătorii din Australia.

„Micul oraș drăguț, unul dintre cele mai puțin cunoscute locuri turistice ale Europei, dar printre cele mai bune destinații”

Micul oraș din România, pe locul cinci din 20 de oraşe

Gabby Boucher, o tânără de 28 de ani din Sydney – Australia, a plasat Sibiul în clasamentul realizat pe blogul ei de călătorie. Este vorba despre „Budget Travel With Gabby” (Călătorie cu buget redus alături de Gabby).

Micul oraş din România. Sibiu. Sursa foto: Pixabay

Sibiul este pe locul cinci din cele „20 de locuri non-turistice în Europa”. Este după Sofia – Bulgaria, Galway – Irlanda, Aveiro – Portugalia și Soave – Italia.

„Este ușor de înțeles de ce Europa este un loc popular de explorat. Cu gama sa de țări prin care călătorești cu ușurință, precum și marea sa diversitate de culturi și peisaje, oferă cu adevărat ceva pentru toată lumea. Dar nu toți vor să viziteze zonele în care oamenii se îngrămădesc – și, în schimb, mulți tânjesc după un loc puțin mai îndepărtat de drumurile bătătorite”, au remarcat jurnaliștii de la „Express”, făcând referire la orașul din Transilvania, unul dintre locurile magice de văzut în România.

Micul oraş din România. Sursa foto. Pixabay

Zăpada care tocmai cădea a făcut acest oraș din România mult mai fermecător

Micul oraș a uimit-o pe tânăra turistă din Australia. A fost fascinată de farmecul țării noastre și de mirificul oraș din Ardeal. Bloggerul de călătorii Gabby Boucher a scris:

„România este o țară cu adevărat subestimată, în Europa. Este atât de accesibil de vizitat și plină de atracții uimitoare precum castele, munți și multe altele. Sibiu este un oraș mic din regiunea Transilvania. Acest loc, sincer, pare desprins dintr-un basm popular. Clădirile sunt drăguțe și colorate și acoperite cu decorațiuni. Străzile sunt liniștite, oamenii sunt amabili, mâncarea este copioasă. Deși era extrem de frig când l-am vizitat iarna, zăpada care tocmai cădea a făcut orașul mult mai fermecător”.

Sibiu. Sursa foto. Pixabay

Micul oraș a cucerit inima turistei: Am trăit această dragoste neașteptată

Nu este pentru prima dată când pomenește în blogul său călătorii despre orașul medieval din inima României. Anterior a mai scris un articol despre cum s-a îndrăgostit la prima vedere

„Am trăit această dragoste neașteptată când am vizitat micul oraș Sibiu, din România… Dar nu am făcut prea multe cercetări înainte. Așa că am fost plăcut surprins să mă trezesc complet îndrăgostită de farmecul modest și de arhitectura captivantă a Sibiului…”.

Gabby nu este singura care vorbit despre farmecul orașului

Micul oraș a câștigat un loc în lista Forbes cu „10 dintre cele mai frumoase orașe mici din Europa”. Prestigioasa revistă a scris despre Sibiu:

„Fostă Capitală Culturală Europeană, orașul transilvănean Sibiu este cunoscut pentru arhitectura sa germanică din orașul vechi, o moștenire a coloniștilor sași din secolul al XII-lea. Zidurile, turnurile și piețele medievale ale centrului istoric incluse pe lista UNESCO sunt bine conservate.

Podul minciunilor: Sursa foto: Pixabay

O atracție principală este Podul Minciunilor. Era un loc preferat de promenadă pentru îndrăgostiți, care-și făceau jurăminte de iubire veșnică, uitând, adeseori, promisiunile făcute. Tot aici se spune că fetele tinere jurau că sunt fecioare, însă după noaptea nunții unele dintre ele se dovedeau a fi mincinoase, drept pentru care erau aduse pe acest pod și aruncate peste balustradă”