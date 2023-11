Crima de la Sibiu. Imagini cu mașina indivizilor care l-au omorât pe Adrian Kreiner. Video

Crima de la Sibiu. Anchetatorii susțin că i-au identificat pe cei trei suspecți care l-au ucis pe omul de afaceri Adrian Kreiner. De asemenea, au apărut imagini noi înregistrate de camerele de supraveghere. Se presupune că este una dintre mașinile cu care suspecții au ajuns la Sibiu. Mai exact, pe data 4 noiembrie, cu două zile înainte de crimă.

Crima de la Sibiu. Proprietarul mașinii este considerat complicele lui Ilie Sitariu

Procurorii cer arestarea în lipsă pentru cei trei bărbați acuzați de omor calificat și tâlhărie calificată. Cel puțin doi dintre criminali au părăsit țara. Se crede că unul a plecat în Germania. Iar celălalt, coordonatorul jafului, ar fi în Belgia. Este vorba despre Cosmin Costinel Zuleam. Individul a fost identificat după probe ADN prelevate din casa lui Adrian Kreiner.

Acesta din urmă este însoțit de iubita lui, suprinsă și ea de camerele de supraveghere, cu o zi înainte, într-un mall din Sibiu. Doi suspecți au mai fost implicați în furturi, tâlhării și înșelăciuni cu carduri.

Ilie Sitariu, complicele lor, condamnat în Statele Unite, după ce a furat de pe cardurile americanilor peste 120.000 de dolari, a fost implicat, de asemenea, în tâlhării.

Laurențiu Lăcătușu a povestit prin ce a trecut

În timp ce agresorii sunt liberi, tânărul de 31 de ani, din Dolj, reținut după ce a fost confundat cu unul dintre suspecți, a ajuns acasă. Anchetatorii și-au cerut scuze pentru gafa făcută.

Laurențiu Lăcătușu a fost prins și încătușat ca un infractor de temut. În realitate însă, bărbatul se întorcea acasă cu motocicleta după o zi de muncă în care câștigase 120 de lei.

Laurențiu Lăcătușu: „Când am venit de la lucru m-au prins aici doi civili, m-au tăvălit pe aici, mi-au dat cu pumnii în gură, cu picioarele și m-au luat la bătaie. Nu știu, nu pot să-mi dau seama, eu vin de la lucru ca să iau bătaie de la Poliție?”.

Crima de la Sibiu. Soția a crezut că l-au atacat hoții

Daniela Lăcătușu: „L-au luat, a tras de el, l-au luat la pumni și picioare. Am strigat, vedeți că îl omoară, vecine îl omoară pe Laurențiu, am crezut că sunt hoții și îl bat și, când colo, era Poliția! Sunt Poliția, sunt Poliția, dar după ce l-au trântit jos, l-au dat cu gura care o are spartă. I-a pătat toată rușinea, el la muncă nu va putea să mai meargă nicăieri. Ce va mânca copilașul ăsta?”.

Florentin Tricu, prieten de familie: „E un băiat familist, punea gresie. El nu are curaj să taie o găină. Putea să facă infarct, maica-să plânge, nu știu cum se întâmplă, fără probe să îl ia pe el?”.

Laurențiu Lăcătușu a declarat că vrea să îi dea în judecată pe toţi cei care l-au bătut şi l-au reţinut fără să fie vinovat.