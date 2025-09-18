„Micul de pe perete”: Macanache semnează o intervenție artistică neconvențională

Macanache, rapper și poet urban, semnează o intervenție artistică neconvențională, ce explorează zona artei contemporane printr-un gest inedit: „Micul de pe perete”. Aceasta constă într-un mic lipit cu bandă adezivă, însoțit de urme de muștar, expus temporar pe peretele galeriei Gaep, care a servit drept locație.

Gestul, conceput ca un comentariu cultural și social, provoacă publicul să reflecteze asupra graniței dintre artă și viața de zi cu zi, dintre tradiție și reinterpretarea urbană.

Prin această lucrare, Macanache aduce în discuție simboluri familiare din bucătăria românească, transformându-le în instrumente de expresie artistică.

Reacțiile nu au întârziat să apară, atât în mediul online, cât și în spațiul galeriei, variind de la aprecieri pentru originalitate până la interpretări ironice. De exemplu, Andrei Ciobanu a transmis într-un video postat pe rețelele de socializare că „poate mergea și o tușă de muștar lângă”. Corina Băcanu, la rândul ei, a comentat: „DACĂ S-A PUTUT CU BANANA, DE CE SĂ NU SE POATĂ CU MICUL?!?!”. “Am găsit ceva scandalos”, “L-au pierdut pe radar. Ultima dată a fost văzut făcând o evitare perfectă”, “Care ai dus micul la rang de artă?”- au fost de asemenea comentarii în online.

„Micul de pe perete” aduce în atenție rolul artei contemporane de a provoca, de a surprinde și de a deschide conversații noi despre cultură și societate.