Michelle Obama a declarat: „Odată m-au trecut căldurile fiind în elicopterul prezidenţial. Este ca şi cum ai avea înăuntru un cuptor încins la maxim. Noi încercăm să ascundem aceste chestiuni în loc să vorbim despre ele pentru a ne adapta mai bine la locul de muncă”.

Unii ar fi dorit să fie ea vicepreşedinta lui Joe Biden. Dar Michelle Obama îşi duce propria bătălie în alte moduri. În ultimul episod al propriului podcast, care e în undă de miercurea trecută, ex first lady, 56 de ani, vorbeşte despre menopauză, povestind experienţa sa personală şi conversând cu prietena sa ginecologă Sharon Malone. Ele descriu necazurile femeilor care au trecut de 40 de ani şi care trebuie să gestioneze simptomele pre-menopauzei la locul de muncă într-o cultură unde despre aceste chestiuni nu se vorbeşte, ba chiar se ascund.

În elicopterul prezidenţial

„Încă de când aveam 30 de ani sufeream de transpiraţii nocturne – povesteşte Michelle Obama -. Valuri de căldură: odată s-a întâmplat în Marine One, elicopterul prezidenţial: eram îmbrăcată pentru un eveniment şi literalmente a fost ca şi cum cineva mi-ar fi pus un cuptor încins în mine. Am început să mă topesc, m-am gândit că n-o să fac faţă”.

Femeile la Casa Albă

Preşedintele Barack Obama – povesteşte soţia – „era înconjurat de femei din adminstraţia sa. Unele din ele erau pe punctul de a intra în menopauză şi îşi dădea seama şi el, transpirau foarte mult”, astfel încât el ordona ca aerul condiţionat să fie dat la maxim. Dar ex first lady sugerează că îmbrăcămintea femeilor – ca salopetele de exemplu – la locul de muncă este neadecvată şi că ar trebui regândită.

În emisiunea realizată în colaborare cu Spotify şi Higher Ground (casa de producţie fondată de soţii Obama), se vorbeşte şi despre alte aspecte ale sănătăţii corpului feminin ca pierderea valorii în societate, odată cu vârsta, problemă pe care femeile o experimentează pe propria piele, spre deosebire de bărbaţi. Tema sănătăţii este foarte dragă lui Michelle Obama încă din anii de la Casa Albă, când cultiva legume şi făcea campanii pentru promovarea alimentaţiei sănătoase în rândul tinerilor. Apoi, în aceste zile, a trimis mesaje cu propria imagine, alegând să apară cu părul cârlionţat, natural, evitând să şi-l mai întindă cum făcea la Casa Albă şi cum multe femei afro-americane au obiceiul să facă.

Fără căşti

Michelle îşi invită ascultătoarele să-şi ia căştile de la urechi şi să dea la maxim volumul cu emisiunea sa ca să audă şi soţii, logodnicii şi băieţii familiei. Însă se adresează mai ales femeilor pentru a scăpa de tabuuri. „Există lucruri pe care noi, femeile, trebuie să învăţăm să le discutăm pentru a schimba normele sociale…Dacă premenopauza începe pentru multe femei de la40 de ani, e clar că trebuie să ne gândim serios dacă nu e bine să schimbăm locul de muncă. Este o experienţă trăită de jumătate dintre noi, este o informaţie importantă care ar trebui să aibă locul ei în societate, dar, dimpotrivă, trăim ca şi cum nu s-ar întâmpla. Puterea noastră, ca femei, puterea vocilor noastre, constă şi în abilitatea de a da valoare sănătăţii noastre şi corpului nostru”, a concluzionat Michelle Obama.