CULISELE DIVORȚULUI. PRIMA-DOAMNĂ rupe TĂCEREA. POVESTE de DRAGOSTE TENSIONATĂ la CASA ALBĂ

Fosta primă doamnă a SUA, Michelle Obama, a declara că era pe punctul de a îl părăsi pe soțul său, Barack Obama, și au apelat la terapie de cuplu pentru a-și rezolva problemele.





Michelle Obama a făcut această confesiune în autobiografia sa, „Povestea mea/ Becoming”. programată pentru lansare la nivel mondial marți.

În acest volum, Michelle Obama a făcut și mărturisiri legate de mariajul său de 26 de ani cu fostul președinte al SUA, potrivit public.fr.

„Pentru că suntem modele, este important să fim onești și să spunem că, dacă sunteți căsătoriți și vă doriți vreodată să vă separați, este un lucru normal - pentru că și eu am simțit asta”, scrie Michelle Obama.

Într-un interviu acordat publicației People, aceasta a mai punctat: „Au fost cu siguranță momente când aș fi vrut ca lucrurile să fie diferite, dar nu cred că am gândit vreodată astfel: o voi lăsa baltă”.

În volumul „Becoming”, Michelle Obama vorbește și despre dificultățile prin care au trecut ea și soțul ei. Astfel, aceasta a mărturisit că s-a simțit „pierdută și singură” după ce a suferit un avort spontan în urmă cu 20 de ani și că fiicele sale și ale lui Barack Obama au fost concepute în urma fertilizării in vitro. Michelle și Barack Obama, care sunt căsătoriți din 1992, au două fiice, Sasha, în vârstă de 17 ani, și Malia, în vârstă de 20 de ani.

Invitată în emisiunea „Good Morning America” de pe postul TV ABC, aceasta a spus că a reușit să treacă peste aceste dificultăți cu ajutorul unui specialist. „Terapia de cuplu, pentru noi, a fost una dintre acele metode care ne-au învățat să ne exprimăm diferențele. Ceea ce am învățat a fost că fericirea este ceva ce ține de mine și am început să lucrez mai mult la asta, am cerut ajutor, nu numai lui (terapeutului, n.r.), ci și altora”, a spus Michelle Obama.

„Vreau ca tinerele cupluri ce trec prin dificultăți să știe că Michelle și Barack Obama, care au un mariaj fenomenal și se iubesc, lucrează pentru acest cuplu și primesc ajutorul de care au nevoie”, mai spune aceasta.

Eveniment important pentru crestini! INCEPE AZI

Pagina 1 din 1