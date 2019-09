MI6 este preocupat de activitățile unui fost ofițer de poliție din Florida care a avut acces la ancheta cu privire la pedofilul miliardar și apoi s-a mutat în Rusia. Este vorba de John Mark Dougan, fost ofiter la biroul șerifului din Palm Beach County, care a oferit dovezi suplimentare despre implicarea prinţului în abuzul sexual.

O sursă din interior a declarat că există îngrijorări la MI6 despre cât de mult știe Dougan despre investigația inițială a poliției cu privire la activitățile pedofilului multimilionar și dacă Dougan este posibil să fi transmis autorităților ruse informaţii. Se știe că Dougan a avut contact cu Pavel Borodin, un înalt oficial al guvernului rus, uneori recomandat ca un îndrumător al președintelui Vladimir Putin.

Dougan lucra la poliţia Palm Beach în 2005, când o femeie a intrat în secția de poliție locală și a susținut că Epstein i-a plătit fiicei vitrege, în vârstă de 14 ani, 300 de dolari pentru a-și dezbrăca lenjeria și pentru a efectua un „masaj erotic”. După ce dosarul Epstein a fost redeschis în iulie a acestui an, Dougan a susținut pe Facebook că a vorbit pe larg despre acesta cu ofițerii de anchetă și încă deținea documente confidențiale pe care nimeni altcineva nu le-a văzut.

Dougan, un fost în Marina americană, apoi a avut probleme cu șefii săi, dându-şi demisia în 2009 după care s-a mutat la Moscova. După ce a făcut postări pe Facebook din Rusia, a alarmat oficialii de informații care, se pare, i-au urmărit activitățile de când a fost fotografiat cu Borodin în 2013. O sursă de informații occidentale a declarat că Dougan ar fi fost recrutat de către un „serviciu de informații ostil”.

Sursa a adăugat: „Cunoașterea lui despre cazul Epstein ar fi fost de mare interes pentru informațiile rusești.” Contactat la Moscova săptămâna trecută, Dougan a recunoscut că informațiile despre Epstein ar putea fi „incredibil de valoroase” pentru orice agenție de informații și ar putea da „pârghii” spre „un tip ca prințul Andrew”. Întrebat dacă este controlat de ruși, el a răspuns: „O, Doamne, nu. Nu am întâlnit niciodată pe nimeni altul decât oficiali de la imigrare”.

El a mai spus că a crezut că „o mulțime de oameni sunt implicați cu Epstein” și a susținut că nu știe nimic despre Andrew. În 2016, la trei ani de la întâlnirea cu Borodin, Dougan a înființat un site web care se prezintă ca un hacker rus numit „BadVolf”. El a publicat adresele confidențiale ale oficialilor publici americani și a scos e-mailuri ale Partidului Democrat despre care se crede că apoi au fost atacat de agenții ruși.

Săptămâna trecută, Dougan a susținut că întâlnirea sa cu Borodin a fost nevinovată: „Am vrut să încep să fac afaceri în Rusia și am început să dau caut pe profilurile de Facebook și am găsit profilul cu acest tip în fața parlamentului rus. „L-am adăugat ca prieten în listă și am început să conversez cu el pe Facebook. I-am cerut o întâlnire. Ca american, este foarte ușor să întâlneşti oamenii de aici”. Palatul Buckingham a refuzat să comenteze activitățile lui Dougan, notează The Times.

