Metoda pentru elevii care vor să treacă mai ușor Bacalaureatul. Mihai Preda, artistul care a pus materia de la Limba română pe ritmuri de hip-hop

Metodele învechite de predare continuă să nemulțumească elevii, părinții și chiar anumiți profesori. Mihai Preda, 21 de ani, cunoscut în lumea rapului ca „Psihotrop”, este unul dintre tinerii care au decis să treacă la fapte pentru a schimba ceva. Și-a folosit talentul acum doi ani pentru a compune melodii, menite să ajute elevii să treacă proba de Bacalaureat la Limba română. Pe ritmuri de hiphop, adolescenții au putut să primească informații despre cele mai cunoscute opere din literatura română. Evenimentul zilei vă prezintă povestea proiectului muzical al lui Psihotrop și planurile acestuia de viitor pentru a schimba sistemul educațional din România.





Povestea albumului educațional pentru Bacalaureat a început acum doi ani, atunci când Mihai trebuia să treacă „examenul maturității”. Dornic să își lumineze colegii, Psihotrop a pus în rime opere canonice aflate în programa școlară la Limba română. Pe lângă vocea și urechea muzicală necesare, pe lângă creativitatea de a face rime, toate fiind talente native ale artistului, Mihai a depus și o muncă serioasă de documentare. Citirea integrală a operelor a fost însoțită de aprofundarea mai multor comentarii literare pentru a avea informațiile corecte pentru crearea pieselor. Totuși, Psihotrop recomandă citirea integrală a operelor pentru o înțelegere cât mai bună, piesele lui fiind doar ajutătoare.

Peste 900.000 de vizualizări pe YouTube

Albumul „Mihai preda Bacalaureatul” a cunoscut un real succes pe YouTube. Lansat în martie 2017, cu aproape trei luni înainte de examen, ghidul pentru Bacalaureat cuprinde melodii în care Psihotrop comentează pe ritmuri de rap cele mai cunoscute opere literare, aflate în programa la Limba română. „Moara cu noroc”, comentariul muzical al operei lui Ioan Slavici, a strâns aproape 925.000 de vizualizări pe YouTube. Următoarea piesă este „Plumb”, inspirată din opera lui George Bacovia, care a făcut peste 633.000 de vizionări. Pragul de 500.000 a fost depășit și de piesa „Ion”, din romanul lui Liviu Rebreanu, cu peste 583.000 de accesări pe YouTube. Mihai a mai „predat” inclusiv creații literare precum „O scrisoare pierdută” a lui I.L. Caragiale, „Enigma Otiliei” de George Călinescu, „Baltagul” de Mihail Sadoveanu, „Luceafărul” de Mihai Eminescu sau „Moromeții” de Marin Preda. Toate piesele lui Psihotrop s-au bucurat de succes.

Proiect nou la Istorie și Biologie

Contactat de Evenimentul zilei pentru a afla planurile de viitor ale tânărului artist, Psihotrop a spus că vrea să facă un album și pentru materia la Istorie și Biologie. Momentan, Mihai nu are o dată certă, proiectul muzical fiind la început. „Eu mă gândeam să fac la Istorie și la Biologie, doar că nu am o dată certă, încă. Pur și simplu e o idee și m-am apucat să schițez câteva versuri, dar nu am înregistrat încă nicio piesă, totul este la început. Asta plănuiesc și chiar mi-aș dori să o fac, chiar cred ca este posibil”, a spus Mihai Preda.

Deși a făcut în liceu științe sociale, Psihotrop își dorește să se folosească de muzică și pentru a învăța lucruri noi, pe lângă încercarea de a-i ajuta pe ceilalți. „Am fost pe uman. Ideea e că oricum, cumva, nu miar displăcea să reînvăț că asta mă ajută și pe mine făcând piesele. Tocmai de asta vreau să fac, ar avea mai multe utilități, m-ar ajuta și pe mine și pe alții”, a mai adăugat Psihotrop.

CTP, reactie FURIBUNDA! Ce zice despre decizia in cazul Kovesi: Act TERORIST care nu a reusit

Pagina 1 din 2 12