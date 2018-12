Metorologii au EMIS o NOUĂ AVERTIZARE DEVASTATOARE. Ce zone SUNT VIZATE

Luni dimineață, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări cod galben de ceață pentru aproape jumătate din țară, fenomenul fiind prezent în 20 de județe, inclusive în Municipiul București.





Izolat, din cauza ceții, vizibilitatea scadea sub 50 de metri. Potrivit ANM, până la ora 12:00 este în vigoare codul galben de ceață în județele Olt, Tulcea, Constanța, Vaslui, Bacău, Vrancea, Botoșani, Neamț, Galați, Iași, București, Ialomița, Giurgiu, Prahova, Argeș, Brăila, Dâmbovița, Teleorman, Buzău, Ilfov și Călărași. Local ceața determină reducerea vizibilității sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri.

În județele din zona Moldovei, ceața poate determina brumă.

