Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis duminică dimineață două atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă valabile până la ora 11:00 în mai multe localităţi din judeţele Cluj, Covasna şi Braşov.

În judeţul Cluj, ceaţa va determina scăderea vizibilităţii sub 200 metri în timp ce în Covasna şi Braşov, local, ceaţa va reduce vizibilitatea sub 200 m şi izolat sub 50 m.

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maxim 6 ore.

