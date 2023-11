Profit de 7 milioane de lei pentru Meta Estate Trust. Holding-ul și-a atins obiectivele înainte de termen

Meta Estate Trust a anunțat atingerea obiectivelor financiare pentru întreg anul încă din primele nouă luni. Holding-ul imobiliar funcționează ca o punte între piața de investiții imobiliară și piața de capital.

„Cel mai important aspect al rezultatelor noastre financiare este faptul că am reușit să ne îndeplinim întregul obiectiv de profitabilitate în primele nouă luni. Piața nu ne-a ajutat – a suferit o stagnare ca număr de tranzacții. Cauzele au fost creșterea costurilor de finanțare, panica și confuzia generate de războiul din Ukraina, precum și modificările de legislație. Nici piața de capital nu ne-a ajutat. Avem o scădere semnificativă a numărului de plasamente și a valorilor finanțate. Practic, a fost mai dificil pentru o companie listată să se finanțeze prin piața de capital“, a explicat Alexandru Bonea, cofondator și CEO Meta Estate Trust.

Cu toate acestea, holding-ul și-a atins întregul obiectiv de profitabilitate în primele nouă luni, respectiv 7 milioane de lei. Totodată, veniturile totale au crescut cu 35%, la 15 milioane de lei.

Rezultatele bune ale holding-ului au fost obținute prin concentrarea eforturilor pe obținerea de finanțări bancare pentru liniile de afaceri. O altă direcție prioritară a fost reprezentată de optimizarea proceselor interne. Dar și de dezvoltarea unei echipe de management cu activități complementare.

Rezultate pe plus și dividende în premieră

Potrivit lui Bogdan Gramanschi, CFO Meta Estate Trust, holding-ul a obținut aceste rezultate printr-o analiză atentă a oportunităților din piață și a riscurilor asociate. „Am reușit acest lucru printr-o monitorizare atentă a portofoliului de investiții. Coroborată cu un control strict al costurilor operaționale. Am reușit în trimestrul III să eliberăm peste 7 milioane de lei din activitatea de exploatare. Avem deci disponibili peste 7 milioane de lei pentru a fi reinvestiți în oportunități noi. Pe parcursul anului, în primele 9 luni, suntem pe zero din punct de vedere al numerarului din activitatea operațională. Însă am reușit în această perioadă să rotim peste 55% din capitalurile proprii. Am încasat peste 52 de milioane de lei din proiecte imobiliare închise și am reinvestit aceeași sumă în oportunități imobiliare noi.“, a precizat CFO-ul Meta Estate Trust.

În acest context, Tudor Cartianu, președintele Consiliului de Administrație Meta Estate Trust, a anunțat în premieră, distribuirea de dividende. „Din acest an, Meta Management Team a propus către acționari în premieră distribuirea de dividende. Acestea vor fi în sumă de peste 3,75 milioane de lei. Ne dorim ca acționarii să aibă parte și de o politică de distribuire dividende numerar.“, a precizat Cartianu.

Planuri de viitor optimiste

Potrivit CEO-ului Meta Estate Trust, perspectivele pentru 2024 sunt optimiste. Țintele stabilite pentru anul viitor prevăd atingerea unui randament de 15% al capitalurilor proprii.

Alexandru Bonea ne-a explicat și premisele care stau la baza acestor estimări, în condițiile în care piață imobiliară se contractă. „Anul acesta am avut inflație, creșterea costurilor de finanțare, panică și confuzie. Toate acestea au generat o presiune pe prețuri destul de mare. Prețurile au stagnat însă ca valoare nominală, nu au scăzut. Iar tranzacțiile s-au diminuat doar cu 20%. Dar dacă ne gândim pe termen lung, și aici mă refer în special la București, noi vedem o scădere semnificativă a proiectelor care încep lucrările. Și asta deoarece nu s-au mai dat autorizații. Iar dezvoltatorii au fost destul de circumspecți să înceapă proiecte noi. Ceea înseamnă că, probabil, într-un interval de doi ani vom vedea o presiune foarte mare pe ofertă. În sensul că vor fi mult mai puține apartamente disponibile la vânzare. Acest lucru mă face să fiu foarte încrezător în piața imobiliară din București, ca preț și creștere.“, ne-a declarat CEO-ul Meta Estate Trust.

Potrivit acestuia, pentru următorii ani, holding-ul are în vedere echilibrarea portofoliului investițional prin dezvoltarea liniilor de afaceri generatoare de afaceri recurente. Una dintre acestea este creșterea capitalului alocat chiriilor, preconizat să atingă la 20%, în 2024.