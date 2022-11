Messi și Ronaldo au făcut USR de râsul internetului: „Trebuie fii expert în comunicare”

O celebră fotografie, în care apar Leo Messi și Cristiano Ronaldo, folosită la ilustrarea unei reclame la un celebru brand de lux, a fost preluată și de USR. Fără să aibă acordul autoarei, Annie Leibovitz și nici a clientului, firma Louis Vuitton, usr-iștii au folosit fotografia pentru a ilustra o postare politică despre aranjamentele dintre PSD și PNL.

„PSD și PNL gândindu-se ce taxe să mai crească ca să aibă bani de pensii speciale” sună mesajul postate pe contul USR de Facebook, în dreptul imaginii în care Leo Messi și Cristiano Ronaldo apar jucând șah pe o valiză Louis Vuitton.

O glumă care s-a dovedit a fi total neinspirată. Și asta judecând-o doar din perspectiva comparației. Asemănând PSD și PNL cu doi super-campioni precum Messi și Ronaldo, nu faci decât să-ți dai foc la propria valiză. Ce și-ar dori mai mult liderii celor două formațiuni decât o astfel de comparație venită chiar din partea opoziției.

Dincolo de gluma neinspirată, însă, rămâne folosirea fără drept a imaginii, catalogată drept furt, de internauți.

USR-iștii luați în râs de internauți

Jurnalistul Cristi Dimitriu le bate, subtil, obrazul celor de la USR pentru folosirea fotografiei în scopul promovării unui mesaj politic. Tot el îi ironizează pe cei de la USR pentru comparația pe care o fac, între PSD și PNL, pe de-o parte și Messi și Ronaldo de partea cealaltă.

„Partidul anticorupție o fi plătit drepturi de autor pe fotografie? Poza e făcută de o fotografă celebră, Annie Leibovitz, pentru Louis Vuitton. Nu mai zic că trebuie fii expert în comunicare ca să compari PSD și PNL cu Messi și Ronaldo și nu prea înțeleg legătura cu pensiile speciale, dar poate nu sesisez eu umorul sau ironia din text”, a scris Cristi Dimitriu pe Facebook.

Nici omul de publicitate Alex Tocilescu, mult mai în măsură să comenteze nu este tocmai blând cu USR. De menționat că, în trecut, Alex Tocilescu a fost simpatizant și chiar membru al acestui partid. Și el le bate obrazul foștilor colegi pentru gestul pe care l-au făcut. El spune că aceștia ar fi trebuit să cumpere fotografia de pe unul din site-urile specializate.

„M-am săturat să fiu neplăcut cu USR-ul, but still: nu e ok (nici moral, nici legal) să folosești poze luate de pe net și să scrii în comentarii, ca ultimul prost, «sursa foto blablabla». Ești un partid politic? Plătești pentru toate materialele media pe care le folosești, și dacă n-ai 5 milioane de euro sau cât o fi o poză cu Messi și Ronaldo, făcută de Annie Leibovitz, ia-ți una de 10 dolari de pe stock”, a scris Alex Tocilescu pe Facebook.

O fotografie care a strâns milioane de like-uri

Fotografia folosită în postarea controversată a USR, îi surprinde le Leo Messi și pe Cristiano Ronaldo, cei mai mari fotbaliști ai momentului, concentrați în fața unei table de șah așezată pe o valiză Louis Vuitton. Imaginea a fost realizată de Annie Leibovitz, celebra portretistă a vedetelor.

Fotografia a apărut pe conturile de socializare ale celor doi sportivi, pe 19 noiembrie, și în mai puțin de două ore a strâns peste 5 milioane de aprecieri. Imaginea care care a depășit 60 de milioane de like-uri pe rețelele sociale este considerată una dinte cele mai reușite, a treia cea mai apreciată imagine din istoria Instagram