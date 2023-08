Messi, personaj principal într-un scandal public. Un bărbat a fost bătut crunt

Lionel Messi are o evoluție frumoasă la noua echipă pentru care joacă, Inter Miami. S-a mutat în Statele Unite ale Americii, dar se pare că nu a scăpat de fanii curioși. În timp ce se afla într-un restaurant, un bărbat a încercat să îi facă poze pe ascuns. Finalul poveștii nu este unul prea fericit pentru bărbatul în cauză, iar celebrul fotbalist a fost martor la toată scena.

Recent, în timp ce se afla într-un restaurant exclusivist din Miami, Messi a fost martorul unor scene uluitoare. Sărbătorea victoria împotriva celor de la Charlotte alături de mai mulți colegi și familiile acestora la restaurantul „Gekko” din Miami, când un incident a avut loc. La un moment dat, un bărbat a fost luat la bătaie de agenții de pază ai localului, pe motiv că ar fi vrut să le facă o fotografie vedetelor de la Inter Miami.

Bărbatul a fost scos afară din local de bodyguarzii, nu înainte de a fi bătut crunt de aceștia. Imaginile s-au petrecut sub privirile lui Lionel Messi și a celorlalți clienți din local. Într-un video apărut ulterior în mediul online, bărbatul respectiv a explicat că încerca să facă o poză de familie, nu cu fotbaliștii prezenți în restaurant.

În localul în care petrecea Lionel Messi se afla și Victoria, soția fostului internațional englez David Beckham, bună prietenă a lui Leo și a Antonellei Roccuzzo.

Vedeta a fost martoră la incidentul violent din local și, speriată, a părăsit în fugă restaurantul, alături de fiica sa. Totuși, după ce spiritele s-au calmat, Messi și prietenii săi și-au continuat petrecerea. Mai multe fotografii au fost postate chiar de Victoria, pe contul său de Instagram.

EXCLUSIVE: Victoria Beckham escorts her daughter out of Bad Bunny’s Gekko restaurant in Miami while partying with husband David, Lionel Messi and Antonela after bloody fight breaks out https://t.co/vP5yqhZWBt pic.twitter.com/KQb0NuGLfa

— Daily Mail US (@DailyMail) August 15, 2023