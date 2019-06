Mesajul unui chirurg, după o noapte de gardă, pentru deputatul „Mitralieră”: „Nu pentru bani o facem, canalii ordinare!”

Săptămâna trecută, imediat după ce liderul PSD Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare, dar și în contextul rezultatelor obținute de social- democrați la alegerile europarlamentare, Cătălin Rădulescu, poreclit deputatul „Mitralieră”, a declarat că medicii care au primit salarii de patru ori mai mari să le dea înapoi şi să plece din ţară.





„Pensionarii, la fel. Şi fermierii să dea subvenţia înapoi la USR. Dacă le place ce măsuri propune PNL şi USR, să rămână cu ele“, a mai spus Cătălin Rădulescu.

După ce a stat peste 20 de ore în spital, timp în care a avut de soluționat cazuri foarte grele, Dr. Mădălin Iordache, medic specialist chirurgie generală la Spitalul Municipal Câmpulung Muscel, a povestit cam ce înseamnă o gardă și cu ce probleme se confruntă doctorii, menționând, special pentru deputatul „Mitralieră”, că „nu pentru bani o facem, canalii ordinare, ci pentru că asta am ales să facem”.

„Am plecat ieri de-acasă la ora 7.30 și am ajuns azi, la ora 16.30. Am fost de gardă, am stat în sală de la 11 până la 16, apoi ulcer hemoragic injectat, dg o LLA (nu întrebați de ce eu), am păzit o bătrână de 90 de ani care suferea de 2 săptămâni acasă și a fost adusă aseară în gardă de nepotul din București. La Pitești nu prea au vrut să o primească, deși era dorința familiei, iar noi avem doar doi colegi de ATI. Prin urmare, azi dimineață, după ce am dg o tumoră sângerândă de cardie și am transferat-o la Floreasca (prin cunoștințele familiei) am intrat azi în sală la ora 10 și am ieșit cu bătrâna la ora 15. În doi, eu și cu maitre, mai exact maitre și cu mine și, evident, norocosul unic anestezist. Am făcut tot ce am putut, dar probabil degeaba.

Am plecat cu 78 de kg și acum mai am 75, dar o părticică din mine s-a mai fărâmițat. Pentru deputatul mitralieră și ai lui: nu pentru bani o facem, canalii ordinare, ci pentru că asta am ales să facem. De ce sunt supărat? Petru că bătrâna aceasta la 90 de ani locuia singură și a stat să îi vină nepotul din București până a perforat cancerul de colon în ea și asta nu s-ar fi întâmplat dacă ai noștri capi de breaslă și cucuvelele din minister ar fi implementat programul de screening pentru cancerul colo-rectal. Pentru că avem doar doi anesteziști care fac gardă la domiciliu și țin în spate un spital întreg. Pentru că noi între noi nu ne înțelegem și putem transfera cazuri grave doar dacă ne ciondănim la infinit și oricum ne bălăcărim unii pe alții ca la ușa cortului, dar prin cunoștințe se rezolvă. Pentru că nu ne mai respectă nimeni din cauza lipsei de educație și a dreptului la orice, prost înțeles.

Pentru că nu mai avem timp să vorbim cu bolnavii. Pentru că nu mai avem timp pentru noi și ai noștri. Pentru că ne-am abrutizat și uităm să mai fim oameni”, a scris Dr. Mădălin Iordache, medic primar chirurgie generală la Spitalul Municipal Câmpulung Muscel, pe pagina sa de Facebook.

