Monden Mesajul neașteptat transmis de Alexia Eram. Ar avea legătură cu Mario Fresh







Alexia Eram și-a lansat brandul de haine ”Margot”. La eveniment, fiica Andreei Esca a pus un tomberon decorat cu un mesaj neașteptat: ”My ex still missed me” (n.r fostului meu încă îi este dor de mine). Ea a pus acest mesaj și pe mai mule tricouri din colecția sa. Sunt șanse să fie special pentru fostul ei partener, Mario Fresh.

Alexia Eram aștepta de multă vreme acest moment

Fiica Andreei Esca a spus că aștepta de multă vreme acest moment și că speră ca oamenilor să le placă hainele făcute de ea. Fiica Andreei Esca a declarat că nu i-a fost ușor să facă brand-ul „Margot”, dar că nu s-a dat bătută.

Nu i-a fost ușor, dar a reușit

„Aștept momentul acesta de când am pus pe hârtie primele idei pentru acest brand, de când am tipărit pe o foaie albă câteva modele de hanorace și am schițat primele variante de logo, de când am ales dintre sute de materiale, pe acelea pe care mi-ar plăcea mie să le port.

Acum a venit ‘momentul’ și sunt extraordinar de fericită că, după mai bine de un an de muncă, după multe întârzieri și greșeli, după perioade în care m-am blocat și nu știam cum să mai continui, după multe momente în care nu credeam că mai pot duce totul pana la capăt, am reușit!

Am ajuns, în sfârșit, să creez un brand pe sufletul meu, pe care să îl împărtășesc cu voi! Acum, tot ce pot să-mi mai doresc, este să vă placă și vouă! Cu drag și recunoștință, Alexia MARGOT.”, a scris Alexia Eram pe Instagram.

Cât costă hainele făcute de Alexia Eram

Un tricou din colecția ”Margot” costă 56,90 euro, iar un hanorac se vinde la prețul de 115,90 euro. În colecție sunt și pantaloni scurți – care se vând cu 48,90 euro, cei lungi sunt disponibili pentru 70,60 de euro, iar șepcile costă 35,20 euro. Fiica Andreei Esca a spus că hainele sale sunt de calitate și pentru cei care vor să se îmbrace relaxat și cool.