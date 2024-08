Andreea Esca, surpriza de la 52 de ani. A rămas fără cuvinte

Andreea Esca își petrece vacanța în Grecia alături de soțul său, după ce a avut o escapadă de excepție în Delta Dunării. Cu ocazia apropierii zilei sale de naștere, vedeta Pro TV a avut parte de o surpriză plăcută din partea copiilor săi. Alexia și Aris i-au pregătit ceva special, care au lăsat-o pe prezentatoare fără cuvinte!

În data de 29 august 2024, Andreea Esca va sărbători împlinirea a 52 de ani. Pentru a marca această ocazie specială, vedeta Pro TV a ales să plece într-o escapadă romantică în Grecia, alături de soțul său. Între timp, Alexia și Aris, dorind să îi ofere o surpriză inedită mamei lor, au decis să zboare spre destinația elenă și să o întâlnească acolo, traversând țara cu barca pentru a fi alături de ea în această zi importantă.

Expediția fraților Eram a fost documentată în întregime și împărtășită pe Instagram, inclusiv reacția emoționantă a Andreei Esca. Într-o întâmplare neașteptată, vedeta a fost surprinsă de prezența copiilor ei chiar în momentul mic dejunului, fără să anticipeze vizita lor. Această apariție surprinzătoare a fost capturată în imagini care reflectă bucuria și emoția întâlnirii.

Îmbrăcată într-o rochie albastră, potrivită pentru vremea caldă, Andreea Esca a fost vizibil emoționată și încântată de prezența copiilor ei, în ciuda surprizei neașteptate. După momentul inițial de uimire, fericirea și recunoștința ei față de gestul fraților Eram au fost evidente, aducând un plus de căldură și bucurie acestei sărbători deosebite.

Alexandre Eram a fost cel care a surprins întreaga scenă cu camera, imortalizând expresia de fericire a soției sale. Momentul, plin de emoție, a fost organizat cu multă atenție de Alexia și Aris, care au colaborat îndeaproape cu tatăl lor pentru a crea o surpriză memorabilă. Gestul lor a demonstrat că adevărata valoare a unei zile speciale nu se măsoară în cadouri materiale, ci în timpul prețios petrecut împreună.

Pe Instagram, Alexia a descris detaliile călătoriei lor și reacția emoționantă a mamei sale:

„Astăzi am zburat în Grecia ca să îi facem mamei surpriza de ziua ei. Am avut câteva peripeții pe drum, dar am reușit să ajungem la timp. Este prima oară când mama nu și-a dat seama de surpriză, și se vede clar din reacția ei. Acum așteptăm cu nerăbdare 29 august! Te iubim!”.